Theo kênh Telegram “Legitimate” của Ukraine, thông báo của Bộ Tổng tham mưu Nga về việc đã đánh chiếm được một số thành phố lớn ở Donbass và tỉnh Zaporizhia phản ánh đầy đủ thực tế tại khu vực Quân khu phía Bắc.

Theo truyền thông Nga, việc kiểm soát Myrnohrad, Rodynske, Huliaipole và Stepnogorsk (Stepnohirsk) đã được Bộ Tổng tham mưu Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin vào tối hôm 28/12.

Các chuyên gia quân sự Moscow tin rằng, một cơ hội lớn đã mở ra cho Lực lượng Vũ trang Nga, lực lượng của họ hiện nay có thể tiến công đồng thời theo nhiều hướng, ở cả phía đông và phía nam Ukraine, điều này sẽ làm phức tạp đáng kể khả năng phòng thủ của Quân đội Ukraine.

Nguồn tin này cũng lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn đang cố gắng phản công ở một số khu vực, nhưng điều này chỉ dẫn đến những tổn thất đáng kể.

Theo kênh này, 100% địa giới thành phố Myrnohrad đã mất, tuyên bố về việc giải phóng Huliaipole chính xác đến 95%, mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang gấp rút điều lực lượng dự bị đến phản công.

Thành phố Rodynske ở phía bắc Pokrovsk đã bị quân Nga đánh chiếm khoảng 80%; Lực lượng Vũ trang Ukraine đồn trú ở đây đang nằm trong tình thế nguy cấp, Ukraine cũng tiếp tục mở một số cuộc phản công, nhưng đã bị quân Nga nhanh chóng đẩy lùi.

Tình hình ở Stepnohirsk ở phía tây Zaporizhia cũng không mấy vui vẻ đối với chính quyền Kiev vì quân Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 95% thị trấn này, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất rất lớn trong cuộc phản công cuối cùng, giống như một cuộc tấn công tuyệt vọng.

“Legitimate” cho biết thêm rằng, các nhóm quân Ukraine hiện đang chịu tổn thất trên mọi hướng trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, ngoại trừ Kupiansk vẫn còn chưa rõ ràng vì Kiev đã tập trung phần lớn lực lượng dự bị đến tăng viện cho cuộc phản công giành lại thành phố này.

Quân đội Ukraine đang đưa các nhóm nhỏ binh lính xâm nhập vào thành phố Kupiansk và thiết lập vị trí trong các khu dân cư.

Mặc dù bị lực lượng Nga phát hiện và bị tấn công bằng hỏa lực máy bay không người lái, nhưng Ukraine vẫn không bỏ cuộc. Thế trận ở Kupiansk vẫn đang trong tình trạng giằng co chưa rõ ràng, Kiev đã huy động một lực lượng lớn để tăng viện cho mặt trận này và giao tranh quyết liệt giành giật các vị trí vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, quân Nga cũng tập trung một lực lượng lớn cho cuộc tấn công này và họ có ưu thế về khả năng huy động so với Ukraine.

Tình trạng giằng co ở đây khiến các chuyên gia quân sự Ukraine lo ngại rằng Kupiansk có thể trở thành một “Nồi hầm Bakhmut thứ hai” đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, giống như việc các đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt ở thành phố được Nga đặt tên là Artemovsk.

Lý thuyết này được củng cố bởi thực tế là Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrskyi và các tướng lĩnh của ông hiện đang triển khai hầu hết các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến Kupiansk, khiến các khu vực khác của mặt trận bị thủng lỗ chỗ, khiến quân Nga nhanh chóng đánh chiếm được Myrnohrad, Rodynske, Huliaipole và Stepnohirsk.