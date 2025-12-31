Sản phẩm Lào gia nhập thị trường Trung Quốc - Malaysia không nao núng: Musang King vẫn ở ‘đẳng cấp khác’

Tờ The Sun (Malaysia) đưa tin, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia Datuk Seri Mohamad Sabu mới đây cho biết Malaysia không hề nao núng trước sự hiện diện ngày càng tăng của sầu riêng Lào tại thị trường Trung Quốc, vì nhu cầu toàn cầu đối với loại trái cây này tiếp tục mở rộng, thay vì một điểm đến duy nhất.

Ông Mohamad cho rằng việc nhiều quốc gia xuất khẩu sầu riêng gia nhập thị trường Trung Quốc không nên được xem là mối đe dọa đối với Malaysia, vì nhu cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, vẫn rất mạnh mẽ, trong khi các thị trường mới cũng đang mở ra.

“Thị trường sầu riêng đang ngày càng được chấp nhận và phổ biến rộng rãi. Trung Quốc vẫn là thị trường chính vì nhu cầu tiêu thụ ở đó rất cao, nhưng Malaysia cũng đang tích cực quảng bá sầu riêng ở các khu vực khác”, ông nói với các phóng viên tại một sự kiện diễn ra hồi tuần trước.

Malaysia đã định vị mình là một nhà xuất khẩu sầu riêng cao cấp, đặc biệt là với giống Musang King cũng như các giống sầu riêng có giá trị cao khác, vốn được bán với mức giá cao. Ảnh: Facebook

Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia cho biết nước này đã và đang quảng bá sầu riêng tại các thị trường mới nổi như Trung Đông, bao gồm Dubai và Tehran, cũng như các điểm đến quốc tế khác, phản ánh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngoài Trung Quốc của Malaysia.

“Khi ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào thị trường xuất khẩu sầu riêng, điều đó không nhất thiết tạo ra vấn đề từ góc độ cạnh tranh. Thị trường tổng thể đang phát triển và nhu cầu đang mở rộng”, ông Mohamad nói.

Theo The Sun, những phát biểu của Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia được đưa ra trong bối cảnh Lào đang đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường vốn từ lâu do Thái Lan và Việt Nam thống trị. Tuy nhiên, Malaysia đã định vị mình là một nhà xuất khẩu sầu riêng cao cấp, đặc biệt là với giống Musang King cũng như các giống sầu riêng có giá trị cao khác, vốn được bán với mức giá cao.

Tăng cường an ninh lương thực

Ngoài xuất khẩu sầu riêng, Bộ trưởng Mohamad cũng nhắc lại trọng tâm lớn hơn của chính phủ Malaysia là tăng cường an ninh lương thực của nước này, bao gồm giảm sự phụ thuộc lâu dài vào nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Ông Mohamad cho biết Malaysia không thể vẫn tiếp tục duy trì mức sản xuất trong nước ở dưới tỷ lệ tự cung tự cấp (SSR) tối ưu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện cơ cấu trong ngành nông nghiệp.

“Chúng ta [Malaysia] không thể mãi duy trì sản xuất trong nước ở mức dưới 60%. Chúng ta cần tập trung nghiêm túc vào việc tăng SSR lên mức độ khả quan hơn trong tương lai”, ông nói.

Bộ trưởng Mohamad lưu ý rằng mặc dù giá gạo nhập khẩu hiện đang tương đối thấp, nhưng tình hình này có thể không kéo dài, do đó điều quan trọng là Malaysia phải chuẩn bị cho sự biến động giá cả trong tương lai.

“Hiện tại, giá gạo nhập khẩu đang thấp, nhưng điều này sẽ không kéo dài mãi mãi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nỗ lực hơn nữa và lập kế hoạch nghiêm túc để tăng cường an ninh lương thực”, ông nói.

Đồng thời, ông Mohamad cũng cho biết Malaysia đang mở rộng quan hệ thương mại với nhiều đối tác hơn để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia Datuk Seri Mohamad Sabu (ngoài cùng bên phải) đang xem một sản phẩm Halal được trưng bày tại sự kiện “From Russia With Love” ở Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 23/12. - Bernamapic

Đa dạng hóa các đối tác thương mại

Những nhận xét của Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia được đưa ra trong sự kiện “From Russia With Love” (tạm dịch: Tình yêu đến từ nước Nga) - sự kiện chính thức giới thiệu các mặt hàng thực phẩm Nga được chứng nhận Halal (một loại chứng chỉ xác nhận rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của luật Hồi giáo) vào thị trường Malaysia.

Ông Mohamad lưu ý rằng sự kiện này đã nhấn mạnh sự hợp tác song phương rộng rãi hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, cho thấy Malaysia đang đa dạng hóa các đối tác thương mại và tăng cường an ninh lương thực thông qua các quan hệ đối tác quốc tế chiến lược.

Tổng kim ngạch thương mại giữa Malaysia và Nga hiện đạt khoảng 3 tỷ USD, phản ánh sự hợp tác kinh tế rộng rãi hơn giữa hai nước, ông cho biết.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, tính đến tháng 9/2025, kim ngạch thương mại giữa Malaysia và Nga đạt hơn 615 triệu USD, cho thấy vai trò ngày càng tăng của lương thực và nông nghiệp trong quan hệ thương mại song phương.

“Chúng ta cần khám phá thêm nhiều lĩnh vực hợp tác và tăng số lượng đối tác thương mại để an ninh lương thực của Malaysia có thể tiếp tục được cải thiện theo thời gian”, ông nói.

Hướng về phía trước, Bộ trưởng Mohamad cho biết Malaysia sẽ tiếp tục cân bằng giữa tăng trưởng xuất khẩu, bao gồm các sản phẩm cao cấp như sầu riêng, với các ưu tiên an ninh lương thực trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.