Ukraine thiệt hại nặng ở hướng Donetsk, Nga xóa 8 kho vũ khí đối phương

Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngày 11/2, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 10/2, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ, cũng như các phương tiện bay không người lái, nhằm vào các cơ sở năng lượng quan trọng vận hành nền quân sự, cụm công nghiệp quốc phòng và hệ thống giao thông của Ukraine.

Nga cho biết tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa. Các cơ sở năng lượng của khu công nghiệp quốc phòng Ukraine tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, việc tái triển khai vũ khí, đạn dược và dự trữ của nước ngoài cho Ukraine bằng đường sắt đến các khu vực hoạt động đã bị chặn lại.

Ở hướng Kupyansk, các cuộc tấn công của Nga đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR), Novomlynsk, Gryanikovka và Krakhmalnoye (vùng Kharkov). Có tới 40 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-30 của họ bị loại bỏ.

Một kho vũ khí của AFU đã bị Nga phá hủy gần Volchansk (vùng Kharkov).

Ở hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các đơn vị của AFU gần Stelmakhovka, Nevskoye (LPR) , Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryanskoye.

Trên hướng này, 120 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad và 2 khẩu lựu pháo D-20 của họ bị loại bỏ.

Ở hướng Donetsk, các chiến dịch tấn công của Nga đã hạ hơn 140 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo Giatsint-B và D-30, cũng như 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Chiến dịch tấn công của Nga cũng khiến 3 kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Berdychi, Avdeyevka và Novopokrovskoye (DPR).

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga khai hỏa vào các đơn vị AFU gần Ugledar, Pavlovka và Novosyolka (DPR). Tại đây, Ukraine mất hơn 95 binh sĩ, 4 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 3 khẩu pháo D-20 và 1 khẩu pháo Giatsint-B. Tại hướng này, 3 kho vũ khí của AFU cũng bị phá hủy gần Yelizavetovka, Dobrovolye và Novoukrainka.

Ở hướng Kherson, các hoạt động tác chiến phản pháo của Nga đã dẫn đến việc phá hủy 2 khẩu lựu pháo (Msta-B và D-30) và 1 kho vũ khí của đối phương.

Các lực lượng Nga còn vô hiệu hóa 92 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 116 khu vực.

Một radar dẫn đường cho hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy gần Novy Bug (vùng Nikolayev).

Một radar phát hiện mục tiêu trên không 35D6 của Ukraine đã bị hạ gục gần Shebelinka (khu vực Kharkov).

Các cơ sở phòng không Nga cũng bắn rơi 19 UAV gần Stelmakhovka, Novovodyanoye, Golikovo, Kremennaya (LPR), Aleksandrovka (DPR), Zhovtnevoye, Fyodorovka, Obilnoye và Dorozhnyanka (vùng Zaporozhye), Rybalche (vùng Kherson), như cũng như 5 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine.

Theo trang tin Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 10/2, phía Nga mất: 1.140 quân, 9 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 19 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 27 UAV, 61 tên lửa, 8 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt.