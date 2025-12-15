Theo tuyên bố của Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF), ngày 14/12, máy bay không người lái (UAV) FP-2 đã tấn công một đoàn tàu chở nhiên liệu phục vụ quân đội Nga khi đang di chuyển gần khu định cư Yantarne ở Crimea. Ngoài ra, một kho nhiên liệu trong khu định cư Batumyne cũng trở thành mục tiêu của vụ tập kích khác.





Tại vùng Donetsk, lực lượng đặc nhiệm đã tấn công trạm tác chiến điện tử Volna-2 ở Marianivka, đồng thời phá hủy một trung tâm huấn luyện điều khiển máy bay không người lái FPV gần Dokuchaievsk.

Trước đó, SOF được cho là đã sử dụng máy bay không người lái FP-2 để tấn công các toa chở nhiên liệu đường sắt gần Dovzhansk, cũng như một kho hậu cần gần Rozkishne thuộc vùng Luhansk.

Gần đây, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết đơn vị đặc nhiệm Prymary đã thực hiện những cuộc tấn công chính xác nhằm vào các radar 39N6 Kasta-2E2 và 96L6 của Nga, vốn là một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf.

Các cuộc tập kích liên tiếp cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh chiến lược tấn công vào chuỗi hậu cần, năng lực trinh sát và hệ thống phòng không của Nga, thay vì chỉ tập trung vào giao tranh trực diện trên tiền tuyến.

Việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái tầm xa và tấn công chính xác được đánh giá là nhằm làm suy yếu khả năng duy trì tác chiến của Nga tại các khu vực chiến lược, đồng thời gia tăng áp lực quân sự trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

FP-2 là máy bay không người lái chủ chốt, được Ukraine triển khai thường xuyên ở tiền tuyến - nơi yêu cầu vũ khí tải trọng lớn, triển khai nhanh và tính linh hoạt cao trong các cuộc tấn công tầm ngắn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Fire Point, FP-2 có sải cánh 6 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 215 kg, tốc độ bay ổn định 140-180 km/h, tốc độ tối đa 205 km/h và có thể phóng trong vòng 18 phút bằng hệ thống khởi tốc phản lực hoặc bệ phóng xe tải. UAV có thể mang tải trọng 105 kg, được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tiền tuyến với tầm hoạt động lên tới 200 km, có khả năng tấn công cả mục tiêu tĩnh và di chuyển.