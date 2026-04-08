Ukraine tấn công phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 triệu USD của Nga

Hoàng Vân |

Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công thành công, phá hủy hệ thống Pantsir-S1, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga ở xa tiền tuyến.

Ukraine tấn công pantsir - s 1 của Nga thành công , gây tổn thất lớn cho hệ thống phòng không 2026 - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 Nga bị phá hủy sau một cuộc tấn công của Ukraine, ngày 7/4/2026.

Theo các báo cáo, lực lượng Ukraine hôm 7/4 đã phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 sâu trong lãnh thổ Nga, một cuộc tấn công cho thấy khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc nhắm vào các mục tiêu quan trọng nằm ngoài tiền tuyến.

Chiến dịch này được thực hiện bởi các phi công Lữ đoàn 23 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Dựa vào hình ảnh được công bố trên trang chính thức của Lữ đoàn, các binh sĩ Ukraine đã xác định và tấn công thành công hệ thống Pantsir-S1, một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không nhiều lớp của Nga.

Hệ thống này kết hợp tên lửa đất đối không và pháo phòng không, được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và tài sản quân sự khỏi các mối đe dọa trên không.

Cuộc tấn công được cho là diễn ra sâu trong hậu phương của Nga, cho thấy cả tầm hoạt động và độ chính xác của các chiến dịch UAV của Ukraine.

Mặc dù chi tiết chính xác về loại máy bay được sử dụng không được tiết lộ, nhưng các nhiệm vụ như vậy thường dựa vào các hệ thống UAV có khả năng xâm nhập không phận được phòng thủ.

Phá hủy hệ thống Pantsir mang cả ý nghĩa chiến thuật và chiến lược

Là một hệ thống phòng không tầm ngắn đến tầm trung, Pantsir thường được sử dụng để bảo vệ các hệ thống quan trọng hơn, hoặc các trung tâm hậu cần. Có nghĩa là việc mất hệ thống này có thể tạo ra những lỗ hổng dễ bị khai thác trong phạm vi phòng thủ của Nga.

Tác động tài chính của cuộc tấn công, cần lưu ý, chi phí ước tính của một hệ thống Pantsir vào khoảng 15 triệu USD.

Ngoài ảnh hưởng tức thời trên chiến trường, những tổn thất như vậy còn gây ra gánh nặng kinh tế lâu dài cho quân đội Nga, đặc biệt khi kết hợp với sự hao mòn trang thiết bị liên tục.

Quan trọng hơn, việc loại bỏ các hệ thống phòng không góp phần trực tiếp cải thiện môi trường tác chiến cho lực lượng Ukraine.

Mỗi hệ thống bị phá hủy làm giảm rủi ro cho UAV và máy bay chiến đấu của Ukraine, cho phép Ukraine thực hiện thêm các cuộc tấn công vào sở chỉ huy, tuyến đường tiếp tế và các mục tiêu trọng yếu khác của Nga.

Theo Defense Express
