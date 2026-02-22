Ukraine tấn công máy bay, tàu chiến Nga ở Crimea

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 21/2 cho biết quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea và khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia.

Tại khu vực gần Sevastopol, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công hai tàu tuần tra biên giới thuộc Dự án 22460 Hunter (lớp Rubin) của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga. Đây là dòng tàu được thiết kế để đối phó các mối đe dọa trên biển và trên không. Trước đó, vào tháng 12/2025, Ukraine từng nhắm mục tiêu vào lớp tàu này bằng thiết bị không người lái.

Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự Nga.

Ở phía bắc Crimea, Ukraine tuyên bố phá hủy hai máy bay Be-12 Chayka tại nhà máy sửa chữa hàng không ở Yevpatoria. Be-12 là loại máy bay tuần tra - chống ngầm có từ thời Liên Xô và hiện vẫn được Nga sử dụng trong một số nhiệm vụ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá, đồng thời khẳng định các hoạt động này nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Nga.

Tại Zaporizhzhia, phía Ukraine cho biết đã phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của Nga. Hệ thống này có tầm bắn khoảng 120 km và sử dụng đạn dẫn đường chính xác cao.

"Tornado là cơn ác mộng đối với Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Nikopol và các thành phố khác của Ukraine", ông Robert Madyar Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết.

Cùng ngày, Ukraine cũng tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình nhằm vào nhà máy Votkinsk trên lãnh thổ Nga, cơ sở được cho là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.