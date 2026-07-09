Ukraine tấn công 9 tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga, mở rộng chiến dịch vào sâu bán đảo Crimea

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đã liên tiếp tấn công các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trên Biển Azov, đồng thời đánh trúng hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng tại Crimea cũng như các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Theo chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi (biệt danh Madyar), ngày 8/7, các đơn vị máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 9 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trên Biển Azov.

Ông Brovdi cho biết, chỉ trong 72 giờ qua, lực lượng Ukraine đã tấn công tổng cộng 21 phương tiện trên biển, gồm 19 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối", một tàu chở hàng và một chuyến phà tại khu vực Kerch.

Chiến dịch được triển khai với sự tham gia của đơn vị Kairos thuộc Lữ đoàn độc lập 414, Biệt đội Madyar, Trung đoàn độc lập 413 và Trung tâm độc lập số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine.

Song song với các hoạt động trên biển, Ukraine cũng mở rộng chiến dịch tấn công vào Crimea. Trong đêm trước đó, lực lượng này tuyên bố đã tấn công 53 mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea và các khu vực do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine.

Theo Kiev, chiến dịch "Tắt nguồn Crimea" tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng năng lượng khi thêm 6 trạm biến áp bị mất điện trong đêm. Tính từ ngày 1 đến 8/7, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã tập kích 50 cơ sở năng lượng cùng nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần quan trọng của Nga.

Toàn bộ các hoạt động này được điều phối bởi Trung tâm Tấn công Sâu mới thành lập của Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Trước đó, trong đêm 7/7, Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công 8 tàu chở nhiên liệu, một tàu chở hàng và một phà thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Các cuộc tập kích diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch chiến lược kéo dài 40 ngày do Tổng thống Volodymyr Zelensky phê chuẩn và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chỉ đạo, với mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự của Nga thông qua các đòn đánh vào cơ sở quốc phòng, trung tâm hậu cần và hạ tầng năng lượng chiến lược.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng đặc nhiệm Alfa của SBU cũng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga tại những vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Theo phía Ukraine, các mục tiêu bị tập kích gồm căn cứ không quân Dzhankoi ở Crimea - nơi được cho là triển khai máy bay không người lái Orion cùng các kho vũ khí và thiết bị quân sự; cơ sở hạ tầng cảng Kerch; các kho đạn dược, nhiên liệu tại Novohryhorivka và Chervone.

Ảnh vệ tinh của căn cứ không quân Dzhankoi.

Ngoài ra, SBU tuyên bố đã phá hủy một trung tâm hậu cần gần Pokrovsk (vùng Donetsk), nơi lưu trữ máy bay không người lái, hệ thống robot mặt đất và đạn dược phục vụ lực lượng Nga.

Các địa điểm triển khai của đơn vị vận hành máy bay không người lái Nga tại Komysh-Zoria và Kamianka (vùng Zaporizhzhia), cùng các kho quân sự ở Hranitne và Styla (vùng Donetsk), cũng được cho là nằm trong danh sách mục tiêu.

Theo phía Ukraine, các chiến dịch này đã gây gián đoạn chuỗi hậu cần của quân đội Nga, làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển đạn dược và nhiên liệu ra tiền tuyến, đồng thời khiến một số nhân sự thuộc các đơn vị điều khiển máy bay không người lái và hệ thống robot mặt đất của Nga thương vong.

