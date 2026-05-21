Ukraine sẽ nhận thiết giáp Stryker 'gần như miễn phí' nếu Ba Lan từ chối?

Ba Lan đã hoàn tất việc đánh giá các xe bọc thép Stryker của Mỹ được chào bán vào năm ngoái. Các chuyên gia đã kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật, khả năng cung cấp phụ tùng thay thế và chuỗi cung ứng, cũng như tiềm năng hiện đại hóa hơn nữa.

Thông tin này được trang Defence24 của Ba Lan đăng tải, dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội nước này - Thiếu tướng Krzysztof Zielski. Ông cho biết: "Quyết định sẽ được công bố rộng rãi trong thời gian tới, nhiều khả năng là vào tháng sau".

Và nếu Ba Lan từ chối những phương tiện này, thì điểm thú vị là liệu cuối cùng chúng có thể đến tay Ukraine hay không, và những chi tiết phức tạp trong câu chuyện trên là gì?

Nhưng trước hết, hãy nhớ lại mùa Thu năm ngoái, Mỹ đã đề nghị chuyển giao các xe bọc thép Stryker cho Ba Lan "miễn phí" như một phần của chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA).

Tại Ba Lan, vấn đề này đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi - phương án trên bị chỉ trích bởi thay vì mua sắm xe bọc thép trong nước nhằm phát triển sản xuất nội địa, họ lại lựa chọn phương án khác.

Trở ngại nằm ở chỗ Mỹ sẵn sàng cung cấp xe bọc thép Stryker miễn phí, nhưng kèm điều kiện quan trọng là Ba Lan phải tự trả chi phí sửa chữa và hiện đại hóa và công việc chủ yếu do các công ty Mỹ thực hiện.

Chi phí hậu cần, huấn luyện, mua sắm đạn dược... cũng do Ba Lan gánh chịu, vì vậy việc đánh giá chi tiết thỏa thuận này và tình trạng của các phương tiện là một giai đoạn quan trọng trong việc ra quyết định tiếp theo - liệu có nên nhận "thiết giáp miễn phí" hay không.

Ba Lan sẽ sớm quyết định xem họ có cần những chiếc xe bọc thép Stryker "miễn phí" hay không.

Và trên thực tế, đây là vấn đề chính của câu hỏi liệu những chiếc thiết giáp này có thể đến được Ukraine hay không. Bởi nếu Ba Lan từ chối xe Stryker của Mỹ, thì rất có thể là do chi phí sửa chữa và hiện đại hóa quá cao.

Do vậy, câu hỏi đặt ra là liệu có đáng để xem xét phương án đó cho Lực lượng vũ trang Ukraine, bởi vì nguồn kinh phí có thể được phân bổ cho các dự án ưu tiên khác. Ngoài ra, vấn đề tìm kiếm nguồn tài trợ lại là một câu chuyện khác.

Dĩ nhiên Ba Lan có thể từ chối vì bất kỳ lý do nào khác, kể cả việc quyết định rằng họ không cần những cỗ máy này - nhưng ngay cả trong trường hợp đó, vấn đề về tính hợp lý và ưu tiên vẫn nảy sinh.

Một trong những lựa chọn ít khả thi nhất là việc Ba Lan đồng ý khôi phục các phương tiện này để chuyển giao tiếp cho Ukraine.

Nhưng lựa chọn thực tế hơn dường như là Ba Lan sẽ đồng ý "giải phóng" xe Stryker với các điều kiện chấp nhận được. Đây sẽ là giải pháp tạm thời cho đến khi Quân đội Ba Lan có đủ số lượng thiết giáp sản xuất trong nước.