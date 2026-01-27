Theo giới truyền thông và các nhà phân tích quân sự phương Tây đưa tin, Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của chiến dịch kiểm soát thành phố Kostiantynivka ở Donetsk, giai đoạn này được đặc trưng bởi các cuộc tấn công dữ dội và việc gài mìn từ xa vào các tuyến đường hậu cần trọng yếu của Ukraine.

Đồng thời, các chuyên gia lưu ý về các cuộc tấn công và việc cài mìn đang được tiến hành nhằm vào các tuyến đường tiếp tế có thể cho phép xe cộ vào và ra khỏi thành phố.

Cùng với các hoạt động cắt đứt tuyến đường quốc lộ, quân Nga cũng kết hợp với việc tích cực triển khai các nhóm điều khiển máy bay không người lái, nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine trong việc sử dụng các con đường mòn, đường đất để tiếp tế cho lực lượng phòng thủ trong thành phố.

Các nhà phân tích ở Kiev cho rằng, giao tranh đang diễn ra ở trung tâm thành phố, bản đồ chiến sự của DeepState cũng cho thấy quân Nga mới chỉ chiếm được khu vực đông nam Kostiantynivka; nhưng các nguồn tin của Moscow lại khẳng định rằng, các nhóm quân Ukraine đã bị đẩy ra ngoại ô và hơn một nửa thành phố Kostiantynivka đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Nga.

Tuy nhiên, cả hai bên đều thừa nhận rằng Quân đội Ukraine trước sau gì cũng không thể giữ được Kostiantynivka và sau đó, các đơn vị Nga dự kiến sẽ bắt đầu tiến về Druzhkovka, buộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine phải điều động thêm lực lượng từ nơi khác đến khu vực này.

Ở mặt trận phía bắc, các nhóm quân Nga hiện đang tích cực bao vây Lyman và đẩy mạnh cuộc tấn công theo hướng tây để tới thành phố Sloviansk. Việc bị tấn công trên khắp mọi hướng khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện không thể ngăn chặn được bước tiến của đối phương áp sát Sloviansk.

Trong khi đó, giới truyền thông Ukraine tiếp tục phàn nàn về việc người đứng đầu chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky đang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine phải dốc hết binh lực, quyết tâm tái chiếm lại thành phố Kupiansk ở vùng Kharkiv bằng mọi giá.

Các chuyên gia quân sự Ukraine cáo buộc Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi quá tập trung vào Kupiansk và việc điều động ồ ạt lực lượng dự bị đến khu vực này của tiền tuyến, dẫn đến sự suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine ở các khu vực khác.

Chính hành động sai lầm này của ông Syrskyi đã khiến Quân đội Ukraine sa lầy ở vũng bùn Kupiansk, giúp Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến đến sát thành phố Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhia, sắp giải phóng Kostiantynivka ở Donetsk, bao vây chặt Lyman và tiến nhanh đến Sloviansk.