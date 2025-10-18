Nga liên tục thay đổi chiến thuật

Theo TSN, ở tuyến đầu, quân đội Nga đang điều chỉnh chiến thuật: Thay vì tập trung đột phá và củng cố vị trí như trước, họ chỉ đơn giản là tiến lên từng bước, tạo ra các “vùng xám” và gây rối loạn trước tuyến phòng thủ của Ukraine.

Thông tin này được Yevheniy Eremenko — Tham mưu trưởng Trung đoàn Hệ thống không người lái KRAKEN 1654 (Ukraine) — công bố mới đây.

“Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, [Nga] vẫn không dừng lại. Để chiếm được một hoặc hai vị trí của chúng ta, họ có thể phải đánh đổi cả một đại đội,” Eremenko nói.

Theo ông, quân Nga hoạt động theo nhóm nhỏ, đôi khi chỉ có vài người hoặc thậm chí một cá nhân, tìm cách luồn sâu vào hậu tuyến Ukraine.

“Họ nhận lệnh tấn công, phục kích phía sau và phá rối hậu cần. Cách này tạo ra hiệu ứng động trên toàn tuyến giao tranh,” vị chỉ huy Ukraine cho biết thêm.

Một đại diện khác của đơn vị KRAKEN nhận định: Chiến thuật này khiến nhiệm vụ của lực lượng phòng thủ Ukraine trở nên phức tạp hơn, vì họ buộc phải liên tục đối phó với các nhóm nhỏ đang cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng từng cảnh báo về một “hiện tượng kỳ lạ” ở hướng Pokrov. Tại đây, Nga đã gia tăng các đợt tấn công và bắt đầu sử dụng lại xe bọc thép.

Theo chuyên gia quân sự, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Vladislav Seleznyov, Nga hiện đã tập trung khoảng 130.000 binh sĩ và đang gấp rút kiểm soát thêm lãnh thổ mới trước khi mùa mưa bắt đầu — chỉ còn khoảng hai đến ba tuần nữa. Xe tăng, loại vũ khí mà Nga vẫn còn dồi dào, đang đóng vai trò đặc biệt trong các đợt tiến công này.

Ông Seleznyov nhắc lại rằng vào ngày 9/10, quân Nga đã triển khai cùng lúc 40 xe tăng — một con số chưa từng thấy suốt mùa hè. Theo ông, lý do cho sự gia tăng tấn công bằng xe bọc thép là do họ đang vội vã, bởi mùa mưa sẽ khiến địa hình lầy lội và hạn chế hỏa lực. Ông nhận định, khi Nga tung ra nhiều xe tăng cùng lúc, một số trong đó có thể đột phá được tuyến phòng thủ của Ukraine dù gặp kháng cự mạnh.

Ukraine tố lính Triều Tiên điều khiển uav tấn công Sumy. Ảnh cắt màn hình

Dấu vết của lính Triều Tiên ở Sumy

Binh sĩ Triều Tiên đã được phát hiện trong các đơn vị hỗ trợ lực lượng Nga ở vùng Sumy. Bộ chỉ huy Nga điều động họ làm nhiệm vụ điều chỉnh hỏa lực dọc theo các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Trang facebook của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 16/10 cho biết: Từ lãnh thổ vùng Kursk, các đơn vị này tiến hành các hoạt động trinh sát bằng máy bay không người lái. Họ xác định vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine và hỗ trợ điều chỉnh hỏa lực vào vị trí của các đơn vị Ukraine ở vùng Sumy".

"Các binh sĩ điều khiển UAV của Triều Tiên đã điều chỉnh hỏa lực của hệ thống tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine", báo cáo cho biết

Lực lượng Quốc phòng Ukraine ghi nhận cuộc trao đổi giữa các binh sĩ điều hành uav Triều Tiên và Nga và tổ chức các đợt phản công.

Tổng thống Zelensky cảnh báo EU

Theo Focus (Ukraine), ngoài việc tăng cường hoạt động quân sự tại Ukraine, Nga dường như đang có những động thái đáng ngờ trên lãnh thổ đồng minh Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (FIS) đã phát hiện kế hoạch của Nga nhằm tiếp tục khai thác tiềm năng quân sự của Belarus.

Ông Zelensky nói, báo cáo của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Oleg Ivashchenko xác nhận Nga đang gia tăng hoạt động trên đất Belarus. Dù từ chối tiết lộ chi tiết tài liệu tình báo, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ thông báo trước cho các quốc gia có thể bị đe dọa bởi chiến lược mới của Moscow.

“Oleg Ivashchenko đã báo cáo về kế hoạch của Nga nhằm tiếp tục sử dụng lãnh thổ Belarus cho mục đích quân sự. Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa thể công khai thông tin, nhưng các đối tác có khả năng bị ảnh hưởng sẽ được cảnh báo,” ông Zelensky khẳng định.

(Theo TSN, Focus, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine)