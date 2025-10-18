Hậu phương: Binh lính Ukraine đào ngũ trước khi ra chiến trường

Theo Focus.ua (Ukraine) ngày 15/10, phần lớn binh sĩ được huy động đã đào ngũ khỏi đơn vị trong quá trình huấn luyện tại các trung tâm trước khi kịp gia nhập lực lượng chiến đấu.

Ông Igor Shvaika, Phó Cục trưởng Cục Tuyển quân số 4 thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine, tiết lộ một trong những nguyên nhân là nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết của các tân binh.

Ông gọi đây là một vấn đề phức tạp.

“Ban đầu, chúng tôi nhận thấy các tân binh thiếu thông tin và huấn luyện cơ bản, nên đã hành động dựa trên thực tế đó. Trong quá trình động viên, hầu hết tân binh đều được gửi đến các trung tâm huấn luyện. Họ sợ hãi vì không biết điều gì đang chờ phía trước,” ông nói trong chương trình.

Vì vậy, ông nhấn mạnh rằng quân đội cần có có hai nhiệm vụ chính:

“Thứ nhất, cần giải thích rõ ràng những gì một người sẽ phải đối mặt trong quân ngũ — từ trung tâm huấn luyện, giai đoạn thích nghi, cho đến việc phân bổ trang bị, lương thực, xe bọc thép và vũ khí. Cuối cùng, cần nói rõ điều gì sẽ xảy ra với gia đình nếu người đó bị thương, mất tích hoặc hy sinh, và ai là người liên hệ.”

Ông Shvaika nhấn mạnh, những người trước đây thờ ơ với lĩnh vực quân sự thường do thiếu hiểu biết, và sự thiếu hiểu biết ấy có thể dẫn đến hành vi đào ngũ. Để khắc phục, cần phải cung cấp thông tin đầy đủ.

Quân đội Ukraine cố gắng ngăn chặn bước tiến của Nga ở Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Theo ông, quân đội tuyên bố rằng thông tin đều được công khai, nhưng không phải ai cũng chủ động tìm hiểu. Nhiều người vẫn chờ “ai đó mang đến cho họ”.

Vấn đề thứ hai là giáo dục — bao gồm huấn luyện y học chiến thuật cho mọi lứa tuổi và trong mọi tình huống, cũng như kỹ năng ứng phó khẩn cấp.

Khi đã được cung cấp thông tin và đào tạo, quân nhân được huy động sẽ hiểu rõ hơn những gì cần chuẩn bị và cách hành động trong các tình huống khác nhau.

Ông Shvaika cũng chỉ ra các yếu tố khác góp phần làm gia tăng các trường hợp đào ngũ, trong đó có vai trò của chỉ huy đơn vị và bầu không khí trong tập thể.

“Bầu không khí trong đơn vị càng tốt thì khả năng xảy ra đào ngũ càng thấp,” ông khẳng định.

Tiền tuyến: Quân đội Ukraine đối mặt thay đổi thời tiết

Nếu ở hậu phương, quân đội Ukraine phải đối phó với nạn đào ngũ thì ở tiền tuyến, đội quân này sẽ phải đối mặt với tình hình thời tiết thay đổi.

Theo unian.ua (Ukraine), thời tiết thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái trinh sát. Việc luân chuyển binh lính ở các vị trí chiến đấu cũng cần được thực hiện thường xuyên hơn để phòng tránh tê cóng và dịch bệnh.

Thông tin này được ông Ivan Tymochko, Chủ tịch Hội đồng Dự bị Lục quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, chia sẻ. Ông cho biết Ukraine đã có kinh nghiệm dày dặn trong tác chiến mùa đông. Hơn nữa, tiền tuyến hiện khá ổn định, nên có thể dự đoán rõ khu vực giao tranh. Theo ông, trọng tâm sắp tới sẽ chuyển sang chiến đấu trong đô thị và khu vực ngoại ô.

Sương mù, mưa và tuyết có thể hạn chế hoạt động của máy bay không người lái trinh sát, cùng với vấn đề sạc pin. Vì vậy, cần bổ sung nhiên liệu, pin, bộ sạc dự phòng và máy phát điện.

“Khi thời tiết giá lạnh bắt đầu, cần cân bằng giữa nghĩa vụ quân sự và điều kiện chiến đấu khắc nghiệt ngoài trời, tránh xa nguồn nhiệt. Đây là những nguy cơ gây bệnh theo mùa, tê cóng. Do đó, một mặt phải bảo toàn sức khỏe binh sĩ, mặt khác cần luân chuyển thường xuyên để không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của các đơn vị tiền tuyến. Nhu cầu vật chất của binh sĩ ở chiến tuyến sẽ tăng lên,” ông Tymochko nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết các thiết bị đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện thời tiết, tuy nhiên vẫn sẽ có những đặc thù riêng của mặt trận do thời gian ban ngày ngắn và cây cối trụi lá.

Đồng thời, ông Tymochko khẳng định rằng mọi người đều đã sẵn sàng cho giai đoạn này.

“Ví dụ, ngày càng có nhiều hệ thống robot được triển khai. Hiện chúng ta không chỉ tấn công ở tiền tuyến mà còn đánh vào hậu phương đối phương. Trong điều kiện thời tiết xấu, vấn đề hiệu quả, phòng không và theo dõi mục tiêu từ xa sẽ trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, tôi không cho rằng hoạt động chiến đấu sẽ dừng lại hay thay đổi hoàn toàn. Sẽ có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện giao mùa,” ông nói.

An An (Theo Focus, unian)