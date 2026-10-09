Ukraine phóng hàng trăm UAV, tập kích hơn 20 khu vực trên lãnh thổ Nga

Ukraine tiến hành đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào đêm ngày 7, rạng sáng 8/10, nhắm vào hơn 20 khu vực trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Moscow tuyên bố đã đánh chặn 399 UAV.

Những tiếng nổ lớn vang lên trên hàng chục khu vực của Nga và Crimea khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mới trong đêm ngày 7, rạng sáng 8/10.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập kích bắt đầu lúc 20h ngày 7/10 và kéo dài đến 8h sáng hôm sau, theo giờ Moscow. Trong khoảng 12 giờ, hệ thống phòng không Nga được cho là đã đánh chặn và vô hiệu hóa 399 UAV của Ukraine.



Phía Nga cho biết UAV xuất hiện tại hơn 20 khu vực, bao gồm các vùng Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov và Moscow, cùng nhiều địa phương khác. Các mục tiêu được cho là còn nằm tại Cộng hòa Bashkortostan, Tatarstan, bán đảo Crimea và vùng biển Đen.

Các đám cháy quy mô lớn đang được dập tắt ở Nga.

Nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp quốc phòng bị nhắm mục tiêu

Tại Cộng hòa Bashkortostan, tổ hợp lọc dầu và hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat được cho là đã bị UAV của Ukraine tập kích. Đây là một trong những tổ hợp lọc dầu và hóa dầu lớn của Nga.

Theo các nhân chứng, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực này. Các nguồn tin Ukraine cho biết UAV đã vượt quãng đường khoảng 1.400 km để tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó, tại vùng Ryazan, nhà máy sản xuất máy công cụ Sasta cũng được cho là nằm trong số các cơ sở bị tấn công.

Sasta chuyên sản xuất máy gia công kim loại, bao gồm các trung tâm gia công 5 trục, tổ hợp tiện - phay và máy móc hạng nặng. Những thiết bị này được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, hàng không vũ trụ, vận tải và sản xuất quốc phòng của Nga.

Tầm quan trọng của cơ sở này không nằm ở việc sản xuất vũ khí hoàn chỉnh, mà ở khả năng cung cấp thiết bị phục vụ chế tạo các chi tiết kim loại có độ chính xác cao.

Trước đây, Sasta cung cấp máy móc chuyên dụng cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật và tập đoàn hàng không vũ trụ Roscosmos.

Trung tâm dữ liệu Yandex được cho là nằm gần khu vực bị tấn công

Các nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) cho biết trung tâm dữ liệu Yandex DC Sasovo nằm gần khu vực nhà máy Sasta. Cơ sở này được mô tả có công suất lên tới 12 MW, với hạ tầng phục vụ hàng chục nghìn máy chủ.

Hình ảnh vệ tinh được các nguồn tin OSINT công bố cho thấy vị trí của những cơ sở nói trên. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin độc lập để xác nhận trung tâm dữ liệu Yandex có bị hư hại trực tiếp trong cuộc tập kích hay không.

Đến nay, chính quyền địa phương tại vùng Ryazan chưa chính thức xác nhận vụ tấn công cũng như mức độ thiệt hại tại các cơ sở được đề cập.