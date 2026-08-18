Ukraine phanh phui hàng chục nghìn vụ trốn nghĩa vụ quân sự, tham nhũng

Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã điều tra hơn 20.000 vụ án hình sự liên quan đến hành vi trốn nghĩa vụ quân sự kể từ khi lệnh thiết quân luật được ban bố vào đầu cuộc xung đột với Nga. Thông tin này được ông Maksym Tsutskiridze - quyền lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Ukraine - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

(Ảnh: Reuters)

Theo ông Tsutskiridze, cảnh sát đã triển khai nhiều cuộc điều tra quy mô lớn về tình trạng tham nhũng tại các trung tâm tuyển quân và các hội đồng giám định y khoa quân sự vốn đang gây nhiều tranh cãi tại Ukraine.

Trong đó, 76 quan chức thuộc các trung tâm tuyển quân khu vực đã bị cáo buộc liên quan đến nhiều âm mưu nhận hối lộ, tạo điều kiện cho các cá nhân trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trong một trường hợp cụ thể, một quan chức tại trung tâm tuyển quân khu vực Rivne đã đề nghị cấp giấy chứng nhận "không đủ điều kiện phục vụ và được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự" để đổi lấy lợi ích vật chất.

Tại Kherson, các quan chức đã thu 7.000 USD mỗi người để làm giả dữ liệu trong hệ thống đăng ký quốc gia "Oberih", qua đó giúp những cá nhân lẽ ra đủ điều kiện nhập ngũ có thể trốn nghĩa vụ quân sự.

Các hội đồng y tế - cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá thể lực của người nhập ngũ - cũng đang bị giám sát chặt chẽ, khi hàng nghìn trường hợp mắc bệnh giả đã được ghi nhận trong hồ sơ y tế nhằm giúp các cá nhân tránh phải nhập ngũ.

Ông Tsutskiridze cho biết thêm, cảnh sát đã tiếp nhận 1,5 triệu yêu cầu từ các văn phòng tuyển quân liên quan đến việc xác định vị trí của những người bị nghi ngờ trốn lệnh huy động nhập ngũ.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine cũng đang điều tra một số doanh nghiệp bị nghi ngờ cung cấp các suất hoãn nghĩa vụ quân sự không hợp lệ.

Một số công ty có vai trò đặc biệt quan trọng được phép xin hoãn nghĩa vụ quân sự cho nhân viên. Tuy nhiên, Cảnh sát Quốc gia đã phát hiện khoảng 2.500 trường hợp cá nhân được hoãn nghĩa vụ không đúng quy định, trong đó phổ biến nhất là do tình trạng thuê mướn lao động khống.

Theo Kyiv Independent, công tác tuyển quân tại Ukraine là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Các biện pháp cưỡng chế, cùng tình trạng lạm quyền và tham nhũng trong hệ thống này thường xuyên gây bất bình trong nước và bị các thế lực ở nước ngoài lợi dụng để thổi phồng vấn đề.