Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Hvardiiske của Nga ở Crimea, cách Simferopol khoảng 13 km.

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích hôm 1/9 đã phá hủy hai trực thăng Mi-8 của Nga. Giá trị ước tính của chúng vào khoảng 20 đến 30 triệu USD.

Ngoài ra, tình báo Ukraine đã tấn công tàu kéo BUK-2190 của Nga ở vịnh Sevastopol.





Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cho biết đã phá hủy radar hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay Saky, phía tây Crimea.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.