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Ukraine ồ ạt tung đòn tấn công Nga, tần suất đến 850 lần/ngày

Kông Anh/VTC News
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Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik vừa xác nhận tần suất tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong tuần qua.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết quân đội Ukraine đã tấn công lãnh thổ Nga với tần suất 850 lần/ngày trong suốt tuần qua.

“Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Ukraine thực hiện 850 vụ tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự của Nga. Số thương vong dân sự trong cùng thời gian đó vượt quá 310 người”, ông Miroshnik thông tin.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. (Ảnh: TASS)

Cùng thời điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ đáp trả với sức mạnh “lớn hơn nhiều lần” trước mọi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Putin cho rằng Nga vẫn duy trì đà phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng bất chấp sức ép từ phương Tây. Theo ông, những nỗ lực này đang góp phần thay đổi cục diện trên chiến trường.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đánh chặn 342 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine chỉ trong một ngày, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng loạt trận tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga .

Trong diễn biến mới nhất, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, gây ra nhiều vụ nổ và cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy. Đây là thông tin ban đầu và hiện vụ việc vẫn đang được cập nhật.

Theo các nhân chứng, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp trước khi nhìn thấy khói đen bao trùm khu tổ hợp lọc hóa dầu. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh khói bốc cao từ cơ sở này. Tuy nhiên, Kyiv Independentcho biết chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của các hình ảnh và video.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, vào tháng 9/2025, nhà máy hai lần bị UAV được cho là của Ukraine tập kích. Tuy nhiên trước những vụ tấn công mới, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận.

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