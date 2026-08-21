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Ukraine nói gì về tốc độ sản xuất tên lửa của Nga?

Hoàng Vân
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Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố các ước tính chính thức về tốc độ sản xuất tên lửa và lượng dự trữ của Nga.

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga.

Theo giới chức quốc phòng Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Nga thể hiện tốc độ sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác cao vượt trội đáng kể so với năng lực sản xuất của các nước phương Tây.

Điều này cho phép họ không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại trong khu vực tác chiến đặc biệt, mà còn liên tục xây dựng kho dự trữ chiến lược.

Khối lượng sản xuất hiện tại của các doanh nghiệp Nga vượt xa khả năng sản xuất tên lửa đất đối không khan hiếm mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine.

Theo các ước tính phân tích, bất kể Kiev có mua bao nhiêu tên lửa đánh chặn đi chăng nữa, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công của Nga vẫn sẽ chiếm ưu thế.

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố các ước tính chính thức về tốc độ sản xuất tên lửa và lượng dự trữ của Nga.

Theo Cục Tình báo Chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), Nga có khả năng sản xuất tới 200 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi tháng, nhiều hơn đáng kể so với tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng cho biết thêm, Moscow không sử dụng tất cả các tên lửa mà họ sản xuất trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO); một số được cất giữ trong kho, vì Nga đang tích trữ chúng trong trường hợp xung đột leo thang.

Theo cơ quan này, kho tên lửa hiện tại của Nga ước tính khoảng 1.900 quả, bao gồm 600 tên lửa Oniks, 450 tên lửa Kalibr, 400 tên lửa S-400, 130 tên lửa Iskander-M, 120 tên lửa Tsirkon, 100 tên lửa hành trình Kh-101, khoảng 50 tên lửa KN-23 do Triều Tiên sản xuất và khoảng 50 tên lửa Kinzhal.

Theo Avia-pro
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