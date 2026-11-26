Anh tuyên bố cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không RapidRanger cho Ukraine như một phần trong sự hỗ trợ quân sự liên tục của nước này.

Hệ thống phòng không RapidRanger.

Theo Defense Express, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting đã trở thành người đứng đầu bộ này lần đầu tiên đến thăm Kharkiv, Ukraine và sử dụng chuyến đi để tái khẳng định cam kết của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ Ukraine và công bố viện trợ phòng không bổ sung.

Viện trợ quân sự mới bao gồm các hệ thống phòng không tầm ngắn RapidRanger nhằm giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine khỏi các cuộc tấn công trên không của Nga.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Wes Streeting đã gặp gỡ các binh sĩ Ukraine và ca ngợi lòng dũng cảm của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Kharkiv nằm cách tiền tuyến khoảng 20km ở phía Đông Ukraine. Do đó, chuyến thăm này là một minh chứng công khai cho sự hỗ trợ liên tục của Anh bất chấp sự hiện diện gần kề của lực lượng Nga.

Các bệ phóng RapidRanger bổ sung đang được cung cấp theo yêu cầu trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Chính phủ Anh, hệ thống này đã được lực lượng Ukraine sử dụng hiệu quả để chống lại các mối đe dọa trên không từ Nga, bao gồm cả máy bay không người lái Shahed chạy bằng động cơ cánh quạt và động cơ phản lực.

RapidRanger là hệ thống phòng không tầm ngắn được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không. Các bệ phóng bổ sung của hệ thống này nhằm tăng cường khả năng đánh chặn máy bay không người lái cho Ukraine.

Đợt viện trợ bổ sung RapidRanger nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu bảng Anh đã được Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Anh công bố trước đó dành cho Ukraine.

Gói viện trợ bao gồm hơn 1.000 máy bay không người lái tầm xa, hàng hải, hậu cần và giám sát, cùng với một gói phòng không toàn diện.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RapidRanger về cơ bản là một bệ phóng tự động có trọng lượng dưới 500kg, có thể tích hợp vào bất kỳ nền tảng nào với tải trọng phù hợp.

Module được trang bị hệ thống camera hình ảnh ban ngày và ảnh nhiệt để hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu và ban đêm, cũng như tổ hợp theo dõi mục tiêu tự động và cảm biến giám sát 360 độ.

Tổ hợp này có thể được kết nối với bất kỳ hệ thống chỉ huy và điều khiển nào (C2). Phạm vi phát hiện mục tiêu là hơn 15km và cự ly thu thập hiệu quả là hơn 7km.

Hệ thống RapidRanger có 4 tên lửa sẵn sàng bắn, có thể là Starstreak 2 hoặc LMM tùy thuộc vào nhiệm vụ, hoặc cũng có thể kết hợp nhiều tên lửa. Các tên lửa được dẫn đường hoàn toàn bằng tia laser.



