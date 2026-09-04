HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine ngã ngửa, không biết Nga chiếm Sviatohirsk từ lúc nào

Hoàng Đức
|

Một chuyên gia đã lấy ví dụ về việc quân Nga chiếm được Svyatogorsk (Sviatohirsk) để giải thích về thành công lớn của quân Nga tại Donetsk.

Nga chiếm Sviatohirsk bất ngờ khiến Ukraine hoang mang về tình hình chiến sự tại Donetsk - Ảnh 1.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về việc đã đánh chiếm được Svyatogorsk (tên Ukraine là Sviatohirsk) ở Donetsk bất ngờ đến mức chính quyền Ukraine và giới truyền thông vẫn khẳng định thị trấn này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chuyên gia quân sự Alexey Ramm đã chỉ ra điều này, đồng thời các bản đồ chiến sự của Nga (điển hình là Ria Novosti) và Ukraine (DeepState) cũng thể hiện rõ quan điểm trái ngược của hai bên.

Trên bản đồ của Ria Novosti, quân Nga đã chiếm trọn Sviatohirsk, nhưng trên bản đồ của DeepState, quân Nga thậm chí còn chưa chiếm được Novoselivka, nằm cách Sviatohirsk gần 10km về phía Đông Bắc.

Chuyên gia Alexey Ramm giải thích, việc giải phóng thị trấn này là kết quả của quá trình làm việc gian khổ của Bộ chỉ huy Quân đoàn 25 thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.

Vào giữa tháng 5, Lực lượng Vũ trang Nga đã chuyển trọng tâm chính sang khu vực các làng Pryshyb và Tetianivka, sau đó đã thiết lập được một đầu cầu nhỏ ở bờ tây sông Seversky Donets.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Ukraine ngay lập tức bắt đầu các cuộc tấn công vào khu vực này, thậm chí còn thông báo rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các đơn vị thuộc Quân đoàn hỗn hợp số 25 về bờ tây con sông Seversky Donets.

Trước đó, một bài viết của trang tin “South Front” cũng nhận định những thành công của quân Nga là phần thưởng cho sự thầm lặng và kiên nhẫn. Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật hợp lý, sử dụng các toán quân nhỏ lặng lẽ thâm nhập vào các thành phố Ukraine và bất ngờ đánh chiếm chúng.

Ví dụ như trong trận chiến tranh quyền kiểm soát Dobropillia, trên trục Sloviansk, Quân đội Nga đã chiếm được thành phố này vào ngày 28/8, với số lượng binh sĩ sử dụng rất ít.

Hay trong sự kiện quân Nga chiếm thành phố Seversk (Siversk) ở Donetsk hồi tháng 12/2025, quân Nga chỉ sử dụng một đại đội duy nhất với hơn 90 binh sĩ, chia thành các nhóm nhỏ bí mật thâm nhập vào các điểm phòng thủ trọng yếu của lực lượng Ukraine và chiếm giữ thành phố này một cách nhanh gọn.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng, việc mất Sviatohirsk là một vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine, bởi quân Nga đã tiến vào khe núi được hình thành bởi bờ Nam của hồ chứa Oskol và sông Seversky Donets.

Điểm chiến lược này mở ra cho quân đội Nga một con đường tiến vào tỉnh Kharkiv, uy hiếp mạnh tới tam giác Izyum - Barvinkove - Lozova, nơi tập trung tất cả các tuyến đường tiếp tế chính cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phần còn lại của tỉnh Donetsk.

Tổng hợp
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine mất hơn 1.300 quân trong 1 ngày
Tags

Donetsk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại