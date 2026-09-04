Một chuyên gia đã lấy ví dụ về việc quân Nga chiếm được Svyatogorsk (Sviatohirsk) để giải thích về thành công lớn của quân Nga tại Donetsk.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về việc đã đánh chiếm được Svyatogorsk (tên Ukraine là Sviatohirsk) ở Donetsk bất ngờ đến mức chính quyền Ukraine và giới truyền thông vẫn khẳng định thị trấn này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chuyên gia quân sự Alexey Ramm đã chỉ ra điều này, đồng thời các bản đồ chiến sự của Nga (điển hình là Ria Novosti) và Ukraine (DeepState) cũng thể hiện rõ quan điểm trái ngược của hai bên.

Trên bản đồ của Ria Novosti, quân Nga đã chiếm trọn Sviatohirsk, nhưng trên bản đồ của DeepState, quân Nga thậm chí còn chưa chiếm được Novoselivka, nằm cách Sviatohirsk gần 10km về phía Đông Bắc.

Chuyên gia Alexey Ramm giải thích, việc giải phóng thị trấn này là kết quả của quá trình làm việc gian khổ của Bộ chỉ huy Quân đoàn 25 thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.

Vào giữa tháng 5, Lực lượng Vũ trang Nga đã chuyển trọng tâm chính sang khu vực các làng Pryshyb và Tetianivka, sau đó đã thiết lập được một đầu cầu nhỏ ở bờ tây sông Seversky Donets.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Ukraine ngay lập tức bắt đầu các cuộc tấn công vào khu vực này, thậm chí còn thông báo rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các đơn vị thuộc Quân đoàn hỗn hợp số 25 về bờ tây con sông Seversky Donets.

Trước đó, một bài viết của trang tin “South Front” cũng nhận định những thành công của quân Nga là phần thưởng cho sự thầm lặng và kiên nhẫn. Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật hợp lý, sử dụng các toán quân nhỏ lặng lẽ thâm nhập vào các thành phố Ukraine và bất ngờ đánh chiếm chúng.

Ví dụ như trong trận chiến tranh quyền kiểm soát Dobropillia, trên trục Sloviansk, Quân đội Nga đã chiếm được thành phố này vào ngày 28/8, với số lượng binh sĩ sử dụng rất ít.

Hay trong sự kiện quân Nga chiếm thành phố Seversk (Siversk) ở Donetsk hồi tháng 12/2025, quân Nga chỉ sử dụng một đại đội duy nhất với hơn 90 binh sĩ, chia thành các nhóm nhỏ bí mật thâm nhập vào các điểm phòng thủ trọng yếu của lực lượng Ukraine và chiếm giữ thành phố này một cách nhanh gọn.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng, việc mất Sviatohirsk là một vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine, bởi quân Nga đã tiến vào khe núi được hình thành bởi bờ Nam của hồ chứa Oskol và sông Seversky Donets.

Điểm chiến lược này mở ra cho quân đội Nga một con đường tiến vào tỉnh Kharkiv, uy hiếp mạnh tới tam giác Izyum - Barvinkove - Lozova, nơi tập trung tất cả các tuyến đường tiếp tế chính cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phần còn lại của tỉnh Donetsk.