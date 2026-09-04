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Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine mất hơn 1.300 quân trong 1 ngày

Thư Nghiêm
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Đây là dữ liệu mới nhất được Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.330 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các mặt trận trong vòng 24 giờ qua, TASS dẫn nguồn dữ liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo đó, quân đội Ukraine mất khoảng 200 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Bắc, hơn 205 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây, hơn 140 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam, hơn 410 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, hơn 325 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và 50 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công một sân bay quân sự, các trung tâm hậu cần - phân phối, cơ sở năng lượng và giao thông vận tải được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, cũng như các khu vực tập kết tạm thời của đối phương tại 152 khu vực.

Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Kazachya Lopan tại vùng Kharkov. Trong khi đó, Hạm đội Biển Đen tiến hành tiêu hủy một xuồng không người lái của Hải quân Ukraine trên Biển Đen. Trung tâm hậu cần Stellar Jet tại vùng Kiev thì bị tấn công bằng máy bay không người lái Geran-4 Seeker.

Ngoài ra, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 bom thông minh, 2 quả rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 464 máy bay không người lái cố định của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin công bố với báo giới rằng lực lượng Nga đã kiểm soát 14 khu dân cư trong tháng trước, bao gồm cả Kazachya Lopan và Svyatogorsk.

Tags

Bộ Quốc phòng Nga

vladimir putin

Hạm đội Biển Đen

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