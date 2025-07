Ukraine 'mổ xẻ' tên lửa Kh-101 của Nga

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), hơn 70 công ty đã tham gia phát triển và sản xuất Kh-101 cùng các bộ phận của tên lửa này, từ động cơ phản lực, hệ thống dẫn đường, đến thiết bị điện tử, ổ bi và các vật liệu khác.

DIU lưu ý rằng, hàng chục công ty sản xuất tên lửa Kh-101 vẫn chưa bị bất kỳ quốc gia nào trong liên minh trừng phạt áp đặt lệnh trừng phạt, do đó Nga vẫn được tiếp cận các thiết bị, linh kiện và công nghệ quan trọng để sản xuất tên lửa.

Trước đó, nghiên cứu từ Financial Times cũng chỉ ra rằng, tên lửa Kh-101 được Nga phóng hồi đầu năm 2024 có chưa tới 16 linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất. Hai trong số các thành phần này do STMicroelectronics (có trụ sở tại Thụy Sĩ) sản xuất. Các linh kiện còn lại được sản xuất bởi các nhà sản xuất chip của Mỹ, gồm Texas Instruments, Analog Devices và Intel.

Kh-101 là dòng một tên lửa hành trình hiện đại với tầm bắn khoảng 4.500-5.500 km, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và Tu-22M3.

Tên lửa được thiết kế với tầm quan sát thấp, giúp tránh được các hệ thống radar của đối phương. Tên lửa sử dụng các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm điều hướng vệ tinh, điều hướng quán tính và kết hợp đường viền địa hình để cải thiện độ chính xác.

Theo dữ liệu mở, Kh-101 có trọng lượng 2.400 kg (trong đó đầu đạn nặng 400 kg), có thể mang đầu đạn thông thường và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao.