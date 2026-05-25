Ukraine lo sợ khi Nga đã tăng mạnh sản lượng tên lửa Oreshnik

Cổng thông tin quốc phòng Ukraine Defense Express đưa tin, Nga đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik thế hệ mới nhất. Theo bài báo, số lượng các cuộc tấn công thông qua việc sử dụng loại vũ khí này có thể tăng lên trong tương lai gần.

Các chuyên gia nhận định hệ thống phòng không của Ukraine và NATO hiện không thể đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo tầm trung như vậy. Điều này là do tốc độ bay rất cao của tên lửa Oreshnik đạt tới Mach 10 trong giai đoạn cuối và khả năng mang theo nhiều đầu đạn.

Nga cũng tiếp tục thử nghiệm loại vũ khí chiến lược này. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin gọi tên lửa Oreshnik là phản ứng trước việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu và châu Á. Theo các quan chức Nga, tên lửa này hầu như không thể bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không hiện có.

Hình ảnh đầu đạn tên lửa Oreshnik tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine mới đây.

Nga khẳng định có quyền sử dụng tên lửa Oreshnik để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của mình. Trong vụ tập kích mới nhất, 2 quả Oreshnik đã được sử dụng cùng lúc thay vì đơn lẻ như trong những lần trước đó.

Thông qua việc sử dụng tới 2 tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công, Nga rõ ràng muốn gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền Ukraine, đó là sẵn sàng đáp trả những vụ tập kích do phía Ukraine thực hiện.

Chưa dừng lại đây, có vẻ thông qua cuộc tấn công này, Nga muốn chứng minh cho các đối thủ biết mình không hề cạn kiệt tiềm năng chế tạo tên lửa như họ vẫn dự báo.