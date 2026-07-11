Ukraine lập bộ chỉ huy mới, tăng cường tập kích lãnh thổ Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết, nước này đang thành lập một bộ chỉ huy tầm xa trong lực lượng vũ trang, trong bối cảnh Kiev tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga.

UAV của Ukraine tấn công tàu chở dầu của Nga trên biển Azov

Trong nhiều tháng qua, máy bay không người lái (UAV) Ukraine liên tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu nằm sâu hàng nghìn kilomet trong lãnh thổ Nga. Kiev gọi đây là những “lệnh trừng phạt tầm xa”, nhằm vào nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nga.

Những tuần gần đây, Ukraine gần như ngày nào cũng thông báo về các cuộc tấn công. Giới chức nước này cho rằng việc đưa xung đột vào đất Nga là công bằng, sau hơn 4 năm kể từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Ngày hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh thành lập một bộ chỉ huy đặc biệt trong Lực lượng vũ trang - một bộ chỉ huy hướng tới việc tạo ra tác động tầm xa và trên thực tế là tác động toàn diện đối với Nga để đáp trả cuộc xung đột này”, ông Zelensky phát biểu trong thông điệp gửi đi vào tối 10/7.

“Bộ chỉ huy này phải tập trung 100% nguồn lực hiện có để tiếp tục làm suy giảm năng lực chiến đấu của Nga”, ông Zelensky nói.

Các blogger quân sự Ukraine gần đây công bố kết quả những đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga mỗi sáng.

Ngày 9/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar - một trong những nhà máy lớn nhất miền nam Nga, cùng tổ hợp lọc dầu Ust-Luga ở vùng Leningrad. Cả 2 đều là những mục tiêu thường xuyên bị tấn công.

Theo tuyên bố từ Kiev, 1 cảng trung chuyển dầu và 1 kho chứa dầu tại vùng Rostov cũng bị tấn công, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn.

Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước, trong bối cảnh bán đảo Crimea đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu trong nhiều tuần và nhiều khu vực khác cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Một số nhà máy lọc dầu của Nga đã phải tạm ngừng hoạt động tại một số thời điểm.

Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết, sản lượng xăng trong nước của Nga hiện chỉ còn khoảng 65% công suất, do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công.

Cũng trong ngày 9/7, Ukraine tuyên bố đã tấn công 10 tàu chở dầu trên biển Azov, nâng tổng số tàu chở nhiên liệu bị hư hại trong 5 ngày qua lên gần 50, ông Robert Brovdi - Tư lệnh lực lượng máy bay không người lái Ukraine cho biết. Ông là một trong những kiến trúc sư của chiến dịch tấn công tầm xa.

“Hạm đội bóng tối của Nga đang dần thu hẹp”, ông Brovdi nói.

Hai nguồn tin trong ngành xuất khẩu ngũ cốc cho biết Nga cũng đã tạm thời dừng hoạt động vận tải trên tuyến kênh nối sông Đông (Don) với biển Azov.

Theo các chuyên gia, quyết định này có thể ảnh hưởng tới gần 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga qua khu vực.

Dù các cuộc tấn công như vậy đánh dấu bước chuyển đáng kể so với giai đoạn đầu, các chuyên gia quốc tế cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận Ukraine đã đảo ngược cục diện chiến trường.

Ukraine vẫn thiếu nghiêm trọng các hệ thống phòng không và dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, điều mà ông Zelensky gọi là “lợi thế cuối cùng” của Mátxcơva trong cuộc xung đột.