Ukraine lần đầu giới thiệu tên lửa phòng không Coral, được thiết kế để đánh chặn mục tiêu trên không và đạn đạo, tại triển lãm quốc phòng ở Ba Lan.

Hình ảnh do Ukroboronprom công bố cho thấy tên lửa được phóng từ một bệ phóng tự hành đặt trên khung gầm xe tải Tatra của Cộng hòa Séc.

Tên lửa được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không và mục tiêu đạn đạo. Dự kiến tên lửa sẽ được sử dụng như một phần của hệ thống phòng không.

Theo nhà phát triển, trong những trường hợp đặc biệt, tên lửa cũng có thể tấn công các mục tiêu tương phản radar trên mặt đất hoặc trên mặt nước.

Một mô hình của tên lửa phòng không tầm ngắn Coral tại triển lãm quốc phòng quốc tế MSPO 2026.

Tên lửa có khối lượng 450kg, trong đó đầu đạn nặng 36kg. Hệ thống dẫn đường của tên lửa kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh vô tuyến và đầu tự dẫn radar chủ động.

Tên lửa có đường kính 230/300mm và chiều dài 4,8m. Sải cánh đạt 835mm, trong khi sải cánh của các bề mặt điều khiển là 685mm.

Công tác nghiên cứu và phát triển dự án Coral bắt đầu vào năm 2016. Khi đó, dự án tên lửa này được đề cập trong các tài liệu như một thành phần của hệ thống tên lửa phòng không trên tàu.

Coral trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm vào năm 2021, khi Luch Design Bureau giới thiệu mô hình kích thước đầy đủ của tên lửa tại triển lãm Arms and Security-2021.

Vào thời điểm đó, Coral được giới thiệu là một tên lửa module tiêu chuẩn hóa, được thiết kế để sử dụng trong cả các hệ thống phòng không trên mặt đất và trên tàu, đồng thời có khả năng được sử dụng như một tên lửa không đối không.

Một chiếc xe tải Tatra T-815-7 với cấu hình bánh xe 8×8. Nguồn ảnh: Tatra

Trong giai đoạn ban đầu, Coral có các thông số được công bố khiêm tốn hơn đáng kể: Tầm bắn lên tới 30km, độ cao tác chiến lên tới 10km, khối lượng khoảng 300kg và đầu đạn nặng 25kg. Tên lửa dài 4,33m, đường kính 230/260mm.

Đồng thời, các nhà thiết kế nhấn mạnh những đặc tính cụ thể có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Một trong những đặc điểm then chốt của dự án là mức độ tiêu chuẩn hóa tối đa các thành phần.

Năm 2021, ông Oleg Korostelov, tổng công trình sư của Luch Design Bureau, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống vào khoảng 70%.

Vào thời điểm đó, Luch đang xem xét phát triển một dòng hệ thống phòng không hoàn chỉnh của Ukraine với tầm đánh chặn khoảng 10km, 30-40km và lên tới 100km. Coral được dự kiến đảm nhiệm phân khúc tầm trung trong hệ thống này.