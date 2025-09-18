Ukraine kịp sơ tán máy bay hạng nặng An-70 duy nhất sang Ba Lan

Nguồn tin giám sát hàng không Ba Lan Military Radar đã đưa tin về sự việc này vào ngày 15 tháng 9.

Theo dữ liệu từ dịch vụ trực tuyến Flightradar24, nơi hiển thị thông tin về các chuyến bay theo thời gian thực trên bản đồ, máy bay An-70 có số đuôi 02 "xanh" đã xâm nhập không phận Ba Lan vào ban ngày.

Xét theo dữ liệu mở, chiếc An-70 đã bay qua lãnh thổ Ukraine với bộ phát đáp tắt và chỉ bật nó khi bay qua lãnh thổ Ba Lan. Thiết bị này được sử dụng để theo dõi chuyến bay của phi cơ theo thời gian thực.

Sau khi cuộc chiến toàn diện với Nga bùng nổ, không có thông tin nào về các chuyến bay của chiếc vận tải cơ An-70 được tiết lộ vì lý do an ninh.

Chiếc An-70 duy nhất đã được Lực lượng vũ trang Ukraine đưa vào sử dụng từ năm 2015, sau đó Công ty Antonov đã tiến hành công việc hiện đại hóa chiếc phi cơ này.

Sau thời gian dừng dài, An-70 đã quay trở lại bay vào tháng 7 năm 2021 để chuẩn bị cho chuyến bay trình diễn kỷ niệm 30 năm ngày giành lại độc lập cho Ukraine.

Máy bay An-70 của Ukraine chỉ bật bộ phát đáp khi tiến vào không phận Ba Lan.

An-70 có phi hành đoàn 4 người; chiều dài 40,7 m; sải cánh 44,06 m; chiều cao 16,38 m; trọng lượng rỗng 66.230 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 145.000 kg. Với các thông số trên, đây là máy bay vận tải cánh quạt lớn thứ hai thế giới chỉ sau chiếc An-22 Antaeus.

4 động cơ cánh quạt kép quay ngược chiều Progress D27 trang bị cho An-70 có chiều dài 4,2 m; rộng 1,2 m; cao 1,3 m; đường kính cánh quạt 4,5 m; công suất 14.000 mã lực (10.440 kW) cho tốc độ tối đa 780 km/h; tầm bay 6.600 - 5.00 km khi mang 20 - 35 tấn hàng hóa; trần bay 12.000 m.

Khoang chứa hàng của An-70 có thể mang được tất cả các loại trang thiết bị, vũ khí của các quốc gia SNG và NATO, hoặc các loại phương tiện giao thông, thiết bị công trình có trọng lượng lên tới 47 tấn (máy bay có thể chở tối đa 300 lính dù hoặc 206 cáng cứu thương).

Buồng lái của An-70 rất hiện đại với 6 màn hình hiển thị đa chức năng thay cho dãy đồng hồ cơ học trên những loại máy bay vận tải thế hệ cũ. Hệ thống điều khiển và giám sát của An-70 cho phép hoạt động ở cả những sân bay dã chiến hay khi không được hỗ trợ từ dưới mặt đất.

Dự kiến sau khi quá trình phát triển hoàn thành thì Nga sẽ là khách hàng chính của An-70 với số lượng đặt hàng có thể lên tới 60 chiếc. Nhưng do phát sinh xung đột sau sự kiện Crimea năm 2014 nên kế hoạch trên không thể tiếp tục thực hiện.



