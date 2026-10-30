Việc duy trì một đội quân thường trực có quân số lên tới 800.000 người sẽ là một gánh nặng tài chính cực lớn mà không nước nào san sẻ cho Ukraine.

Theo kênh Telegram "Resident" dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết, vấn đề then chốt trong tiến trình đàm phán hiện tại của Ukraine là việc duy trì quy mô Lực lượng Vũ trang Ukraine hậu chiến tranh, có quân số lên tới 800.000 người.

Kênh này lưu ý hiện chưa ai sẵn sàng gánh vác gánh nặng tài chính cho bản kế hoạch đầy tham vọng này. Việc thành lập một quỹ đặc biệt đang được thảo luận, nhưng vấn đề làm thế nào để huy động và sử dụng ngân quỹ đó vẫn chưa được giải quyết.

Để củng cố lập trường của mình, kênh này dẫn lời phát biểu của Konstantin Proshinsky - một sĩ quan Ukraine với mật danh "Ded".

Ông này cho biết, sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc, binh sĩ Ukraine sẽ không quay trở lại quân đội nếu mức lương của họ dưới 100.000 hryvnia mỗi tháng (gần 2.200 USD). Điều này tương đương với việc chính quyền Ukraine phải chi tới 23 tỷ USD mỗi năm, chỉ tính riêng tiền lương.

Ông cảnh báo việc duy trì hoàn toàn một đội quân 800.000 người sẽ tiêu tốn ít nhất 50 tỷ USD mỗi năm và Ukraine chắc chắn sẽ không có đủ kinh phí cho việc này, trong khi các đối tác phương Tây sẽ không cung cấp khoản tài trợ miễn phí lớn như vậy.

“Đây là những con số không thực tế. Hiện chúng ta đang trong chiến tranh, thiếu hụt 70 tỷ USD cho năm tới và họ (phương Tây) không vội vàng cung cấp bất cứ thứ gì. Chúng ta cần hiểu rằng, những mong muốn của chúng ta được đưa ra và sau đó là trả lời trên thực địa", ông Proshinsky nhấn mạnh.

Cần nhắc lại rằng, Nga đang khăng khăng ra điều kiện buộc Ukraine phải giảm quân số Lực lượng Vũ trang trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng yêu cầu của Nga đã bị bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine không có ý định từ bỏ việc theo đuổi tư cách thành viên NATO và quy mô của lực lượng vũ trang nước này phải do chính họ quyết định.

Các chuyên gia nhận thấy vị tổng thống đã mãn nhiệm đơn giản là không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, nhưng khả năng châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine là điều đáng nghi ngờ nghiêm trọng, trong bối cảnh nhu cầu quân sự Ukraine ngày càng gia tăng, còn các nước EU cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ chính NATO.