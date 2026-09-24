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Ukraine hứng hoả lực dữ dội

Bình Giang
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Thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn, trong khi Tổng thống Volodymir Zelensky nói về mùa đông khắc nghiệt sắp đến khi ông phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

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Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 23/9. (Ảnh: AP)

Đợt tấn công mới nhất đánh trúng cơ sở hạ tầng đường sắt, các nhà kho và trạm nhiên liệu của Kiev. Cuộc tấn công kéo dài từ sáng đến tối 23/9, đánh dấu một trong những đợt tập kích dữ dội nhất kể từ khi Nga bắt đầu sử dụng các UAV phản lực bay nhanh và ở độ cao lớn khó bị đánh chặn để tấn công Kiev và các khu vực lân cận.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, UAV đã đánh trúng tòa nhà cao 9 tầng, 1 trung tâm thương mại và nhiều nhà kho.

Nhiều tiếng nổ được nghe thấy và khói cuồn cuộn bốc lên ở khu vực trung tâm thủ đô của Ukraine cũng như các khu vực khác.

Ông Zelensky nói rằng Nga đã triển khai nhiều UAV tấn công thành phố, trong đó một số lượng lớn là loại chạy bằng động cơ phản lực.

Làng Oleksandrivka ở miền đông Ukraine cũng bị tập kích bằng bom. Ngôi làng này nằm gần Kramatorsk - một trong những “thành phố pháo đài” của Ukraine mà Nga đang tìm cách kiểm soát.

Ngày 23/9, Tổng thống Zelensky thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đạt được thỏa thuận với Nga. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả và khiến mùa đông sắp tới trở nên vô cùng khổ sở với Nga, nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng trước khi trời trở lạnh.

Trong cuộc gặp với ông Trump, ông Zelensky đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp tên lửa phòng không Patriot, để giúp bảo vệ Ukraine trước một chiến dịch mùa đông mà hạ tầng điện của nước này được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu. Ông cho biết hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào.

Ông Zelensky nói sẵn sàng tham gia “bất kỳ hình thức nào” của thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, miễn là Nga ngừng tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Ngày 23/9, Điện Kremlin nói rằng các điều kiện để đàm phán hòa bình với Ukraine vẫn chưa được đáp ứng.

Sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại New York, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, Mátxcơva “khẳng định lại cam kết vô điều kiện nhằm đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”.

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Tags

Ukraine

Kiev.

Zelensky

UAV

liên hợp quốc

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