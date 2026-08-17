Ukraine đã sử dụng UAV tàng hình Nyan do Anh sản xuất tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu ở Volgograd và Yaroslavl.

Máy bay không người lái tàng hình.

Tác chiến điện tử vô dụng

Theo Gazeta.Ru, những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu lãnh thổ Nga đã được Ukraine tăng cường trong vòng 6 tháng qua.

"Máy bay không người lái Nyan do tập đoàn BAE Systems của Anh sản xuất lần đầu tiên được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào lục địa Nga. Những chiếc UAV này đã được Anh chuyển giao cho Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, vào tháng 4, Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái hạng nặng T-150 của Anh do hãng Malloy Aeronautics sản xuất để tấn công khu vực Kherson.

Vậy UAV Nyan có gì đặc biệt? Nyan có khả năng tàng hình trong phạm vi hồng ngoại và radar, nhưng quân đội Nga vẫn có thể bắn hạ chúng bằng hệ thống tên lửa phòng không Pantsir. Chuyên gia quân sự và nhà sử học về phòng không Nga Yuri Knutov, nói.

Những máy bay không người lái này được trang bị động cơ phản lực, nhưng thiết kế vòi phun có khe đặc biệt khiến dấu hiệu nhiệt của nó khó phát hiện hơn bình thường.

Khung máy bay Nyan được làm bằng sợi carbon. Dòng UAV này có sải cánh khoảng 3m và được kích hoạt từ máy phóng. Giá thành của một chiếc máy bay không người lái vào khoảng 132.000 USD.

"Nó được điều khiển bằng phần mềm. Nyan không sử dụng GPS hay bất kỳ hệ thống điều khiển nào khác cả. Nó di chuyển theo một lộ trình được lập trình dựa trên bản đồ kỹ thuật số và hướng tới mục tiêu. Do đó, không thể gây nhiễu nó bằng các hệ thống tác chiến điện tử", chuyên gia Nga cho biết.

Ông cho biết thêm, tầm hoạt động chính thức của Nyan là 150km, nhưng trên thực tế, những chiếc máy bay không người lái này đã có thể bay được quãng đường xa hơn.

Điều này cho thấy những sửa đổi đáng kể, chuyên gia giải thích: "Thậm chí còn có thông tin cho rằng họ đã lắp đặt 2 động cơ thay vì 1 để tăng tầm hoạt động và tốc độ cho Nyan".

Viện trợ của Anh cho Ukraine

Anh đang tích cực cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đại sứ Nga tại London, Andrei Kelin, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với TASS hồi tháng 3/2024 rằng Anh tham gia vào cuộc xung đột này nhiều hơn các quốc gia thành viên NATO khác.

"Rõ ràng là việc phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia, và chỉ có người Anh mới có thể đảm nhiệm vai trò này, bởi vì đây là thiết bị rất phức tạp, và không thể tưởng tượng được rằng quân đội Ukraine có thể vận hành nó", ông Kelin nhận định.

Vào tháng 6, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis đã thông báo Anh sẽ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine ít nhất 150.000 máy bay không người lái, cũng như 350 tên lửa phòng không và hệ thống radar, trước cuối năm 2026.

Cũng theo vị cựu quan chức này, tổng chi phí của gói vũ khí này khoảng 1,017 tỷ USD, trong đó 676 triệu USD dành cho máy bay không người lái.

Chuyên gia quân sự Boris Dzherelievsky, trong một bình luận với tờ báo Vzglyad, lưu ý rằng Ukraine đã giảm đáng kể các yêu cầu mua tên lửa hành trình từ các nước châu Âu. Thay vào đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung vào máy bay không người lái tầm xa.

Ông cho rằng xu hướng này là do máy bay không người lái rẻ hơn và dễ sản xuất hơn đáng kể. Hơn nữa, châu Âu coi máy bay không người lái là "vũ khí ít gây leo thang hơn so với tên lửa".

Tuy nhiên, ông Knutov vẫn nhấn mạnh quyền trả đũa của Nga: "Việc Anh trực tiếp tham gia đội ngũ kỹ thuật để thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga cho phép Nga có quyền phát động một cuộc tấn công trả đũa vào nhà máy sản xuất những máy bay không người lái này", học giả Dzherelievsky nhấn mạnh.