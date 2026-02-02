Mới đây, Hiệp hội các nhà phát triển (UAD) - một nhóm các nhà khoa học phát triển Ukraine - đã trình bày tóm tắt và hệ thống hóa kinh nghiệm của họ trong việc xây dựng công sự cho Lực lượng vũ trang Ukraine tại hội thảo “Công sự dưới góc độ kỹ thuật: Kiến trúc, Quy hoạch, Giải pháp”.

Dự án này kết hợp một cách tiếp cận toàn diện, sử dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, bao gồm các giải pháp tiêu chuẩn hóa, có tính đến cả kinh nghiệm xây dựng dân sự và quân sự, cũng như các yếu tố và phương pháp kết cấu tiêu chuẩn hóa, nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ cao và xây dựng nhanh chóng các công trình phòng thủ.

Dự án này nhằm mục đích tối ưu hóa các nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine bằng cách cung cấp các công sự chất lượng cao, việc phát triển sản phẩm được mong đợi này được lấy cảm hứng từ những bài học kinh nghiệm trên chiến tuyến.

Binh lính Lực lượng Vũ trang Ukraine được khuyến khích ẩn náu dưới lòng đất để sống sót trước các cuộc pháo kích của lực lượng Nga và được hướng dẫn cách làm như vậy.

Các nhà khoa học Ukraine đề xuất chuyển đổi việc xây dựng công sự thành một quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn hóa, bao gồm thiết kế, hậu cần và xây dựng nhanh chóng; cùng với đó là các phương án thích ứng với các loại đất khác nhau và nhiệm vụ quân sự, nhằm tăng độ tin cậy của các tuyến phòng thủ.

Trọng tâm được đặt vào tính khả thi của việc sử dụng công nghệ và vật liệu xây dựng từ các nhà phát triển tư nhân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến phòng thủ.

Dự án này được Lực lượng Vũ trang Ukraine ủy nhiệm và được phát triển bởi các kỹ sư dân sự và kiến trúc sư, kết hợp các cấu trúc phòng thủ truyền thống với các yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Các chiến hào sẽ không biến mất; chúng chỉ đơn giản được lấp đầy, phân mảnh và thích ứng với nhu cầu chiến tranh hiện đại và một chiến trường kiểu mới, nơi bất cứ thứ gì di chuyển hoặc có thể nhìn thấy đều có thể nhanh chóng được xác định và tấn công.

Hệ thống phòng thủ sẽ sử dụng thiết bị robot và trí tuệ nhân tạo cho việc thiết kế và xây dựng địa đạo, nhấn mạnh thêm yếu tố ngụy trang, công sự, nhằm mục đích quan trọng nhất là bảo toàn nhân lực và tích lũy lực lượng dự bị.

Khái niệm này khác với kiểu hầm trú ẩn và giao thông hào truyền thống, thay vào đó, nó lựa chọn các vị trí ngầm phân tán và được che giấu, liên kết với nhau bằng hệ thống địa đạo để duy trì khả năng chiến đấu ngay cả trong điều kiện bị pháo kích và không kích liên tục.

Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo che mắt các phương tiện giám sát trên không của Nga, nâng cao khả năng sống sót của binh sĩ Ukraine trước hỏa lực pháo binh (đạn pháo, đạn rocket, súng cối) và vũ khí tấn công trên không của Nga (tên lửa, bom và máy bay không người lái).

Mỗi một cấu trúc phòng thủ được coi là địa đạo kiểu mới bao gồm hàng km đường hầm, hầm trú ẩn được bảo vệ và các tuyến đường nội bộ cho phép di chuyển nhân sự, đạn dược và sơ tán mà không bị phát hiện bởi các phương tiện trinh sát hoặc bị tấn công trực tiếp.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng, về mặt kỹ thuật thì đây là dự án rất khả thi nhưng nó chỉ phù hợp xây dựng các tuyến địa đạo cho các công trình phòng thủ nằm sâu trong vùng an toàn, còn ở trên đường chiến tuyến thì không thể.

Hơn nữa, việc xây dựng các công trình như vậy, kể cả ở tuyến sau cũng rất khó che giấu được các phương tiện trinh sát của Nga nên việc xây dựng chúng cũng rất khó khăn, đòi hỏi Ukraine phải tung ra một lượng lớn hệ thống phòng không để bảo vệ các phương tiện kỹ thuật.