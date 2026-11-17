Trong hai ngày liên tiếp, Ukraine tiến hành các đợt tập kích nhằm vào một công trình hạ tầng chiến lược gắn với dấu ấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cây cầu chiến lược bị tấn công hai ngày liên tiếp

Ngày 17/11, giới chức Crimea thông báo cây cầu Kerch tiếp tục bị Ukraine tấn công, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp công trình này trở thành mục tiêu.

Theo Reuters, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea cho biết cây cầu bị tấn công và giao thông qua đây đã phải đình chỉ. Ông cũng thông báo có hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công tại bán đảo.

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi UAV Ukraine tập kích cây cầu trong đêm 15 rạng sáng 16/11. Theo Reuters, giới chức Nga mô tả thiệt hại trong đợt đầu tiên là nhỏ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các hư hại đang được đánh giá.

Khoảng 17 giờ sau khi cây cầu bị đóng, một làn đường đã được mở lại cho phương tiện lưu thông luân phiên theo hai chiều. Hoạt động đường sắt vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, đợt tấn công tiếp theo ngày 17/11 khiến giao thông qua cây cầu một lần nữa bị đình chỉ.

Một số hình ảnh và video được các kênh truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy phần vòm thép của cầu đường bộ cùng một đoạn kết cấu có thể đã rơi xuống eo biển Kerch.

Một đoạn cầu Kerch bị sập ngày 17/11. Ảnh: Supernova+

Báo The Guardian dẫn hình ảnh công bố ngày 17/11 cho biết vòm cầu đường bộ dài khoảng 227 m dường như đã rơi xuống nước, trong khi vòm cầu đường sắt liền kề cũng bị hư hại.

Dù vậy, mức độ hư hỏng thực tế và khả năng khôi phục công trình vẫn cần được xác minh độc lập. Reuters cho biết chưa xác định được mức độ thiệt hại của đợt tấn công thứ hai.

Tuyến tiếp vận quan trọng của Nga

Cầu Kerch, còn được gọi là cầu Crimea, bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Công trình dài khoảng 19 km, gồm hai phần riêng biệt dành cho đường bộ và đường sắt.

Cây cầu được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Tuyến đường bộ bắt đầu hoạt động năm 2018, còn tuyến đường sắt được đưa vào khai thác năm 2019.

Không chỉ có ý nghĩa giao thông, cầu Kerch từng là một trong những tuyến tiếp vận quan trọng của Nga, phục vụ việc vận chuyển hàng hóa và lực lượng tới Crimea cũng như các khu vực phía nam Ukraine.

Theo Reuters, đây là một trong hai tuyến kết nối mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Crimea. Vì vậy, việc cây cầu bị gián đoạn hoạt động có thể gây thêm áp lực lên hệ thống vận tải giữa hai khu vực.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea, cây cầu cũng trở thành công trình mang ý nghĩa biểu tượng đối với Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga từng trực tiếp tham gia lễ khánh thành tuyến đường bộ năm 2018.

Việc Ukraine liên tiếp nhắm mục tiêu vào cây cầu cho thấy công trình này vẫn giữ vị trí đáng chú ý trong các chiến dịch tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng và tuyến hậu cần của Nga.

Hình ảnh cầu Kerch lúc mới hoàn thiện. Ảnh: rosavtodor.ru

Ukraine nhiều lần tìm cách phá hủy cầu Kerch

Đây không phải lần đầu tiên cây cầu trở thành mục tiêu của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine tháng 2/2022.

Ngày 8/10/2022, một vụ nổ xe tải chở thuốc nổ xảy ra trên cầu, khiến một phần mặt cầu đường bộ bị hư hại và làm hỏa hoạn bùng phát trên đoàn tàu chở nhiên liệu chạy gần đó. Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng và làm giảm năng lực khai thác của cây cầu trong nhiều tháng.

Đến ngày 17/7/2023, cầu Kerch tiếp tục bị tấn công bằng xuồng không người lái trên biển. Vụ việc khiến hai người thiệt mạng, đồng thời làm hư hại một đoạn mặt cầu đường bộ.

Tháng 6/2025, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố tiến hành một chiến dịch sử dụng thuốc nổ đặt dưới nước nhằm vào các trụ cầu. SBU cho biết đã kích nổ lượng thuốc nổ tương đương 1.100 kg TNT.

Những cuộc tấn công liên tiếp khiến Nga phải tăng cường các biện pháp bảo vệ công trình, trong đó có việc triển khai các sà lan và rào chắn nổi trên eo biển Kerch.

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục kéo dài, cầu Kerch vẫn là một trong những mục tiêu có ý nghĩa quân sự, hậu cần và biểu tượng lớn đối với cả hai bên.