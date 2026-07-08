Ukraine dồn dập đánh ‘hạm đội bóng tối’ Nga, thủ đô Kiev hứng đòn trả đũa

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu cuộc tấn công tên lửa từ Nga gây ra hỏa hoạn và làm ít nhất 2 người bị thương.

Theo phóng viên của hãng thông tấn AFP, tiếng nổ lớn đầu tiên tại thủ đô Kiev được nghe thấy trước khi còi báo động không kích vang lên. Sau đó là 4 tiếng nổ khác nối liền nhau.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin thêm một kho hàng, một toà nhà bốc cháy do trúng tên lửa. Vụ tấn công của Nga khiến 2 người bị thương, trong đó một người phải nhập viện điều trị.

Thủ đô Kiev trong đợt tập kích trước đó của UAV Nga. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thống đốc vùng Odessa, ông Oleh Kiper xác nhận vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào cảng Odesa làm 10 người bị thương.

Cùng thời điểm, quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công hàng chục tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga khi đang vận chuyển nhiên liệu đến Crimea. Ukraine cho biết họ tấn công 8 tàu thuộc diện trừng phạt ở biển Azov, mỗi tàu có trọng tải khoảng 7.000 tấn.

Trong những tuần gần đây, Ukraine tăng cường thực hiện loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng ở Crimea gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu khiến chính quyền phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 - 8 năm trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện tại, Moskva chưa đưa ra bình luận công khai về những cuộc tấn công trong tuần này, bao gồm cuộc tấn công vào trạm biến áp điện, hệ thống radar và cơ sở tên lửa.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở Ankara dự Hội nghị thượng đỉnh của 32 nước thành viên NATO . Tại cuộc họp, ông Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ Ukraine bằng cách tăng cường viện trợ cho hệ thống phòng không của nước này khi Kiev đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn quan trọng để bắn hạ tên lửa Moskva.

Tổng thống Zelensky cũng dự định sẽ thảo luận về nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với hệ thống phòng không nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO.