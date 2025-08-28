Ukraine dồn dập đánh gãy “xương sống” kinh tế Nga: 2 nước EU gánh họa, ông Trump giận dữ viết thư tay

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đã đẩy giá xăng trong nước lên mức kỷ lục, bất chấp việc chính phủ áp lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu - được coi là xương sống của nền kinh tế Nga - để đối phó tình hình.

Ukraine đang dồn dập sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu, trạm bơm và tàu chở nhiên liệu, đặc biệt trong mùa hè - cũng là giai đoạn nhu cầu xăng dầu tại Nga, từ giới tài xế đến nông dân, tăng vọt.

Theo CNN, chỉ riêng trong tháng này, máy bay không người lái Ukraine đã đánh trúng ít nhất mười cơ sở năng lượng trọng yếu của Nga.

Mới nhất, một vụ tấn công hôm Chủ nhật (24/8) đã gây cháy lớn tại khu phức hợp gần St. Petersburg. Thống đốc Alexander Drozdenko cho biết các bồn chứa nhiên liệu tại cảng gần đó không bị ảnh hưởng.

Chiến lược này dường như phát huy hiệu quả. Theo tình báo Ukraine, những nhà máy lọc dầu bị tấn công sản xuất hơn 44 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, tương đương hơn 10% công suất toàn Nga.

Một nhà máy lọc dầu lớn khác ở Saratov, cũng thuộc miền Nam, bị tấn công đầu tháng này. Tại Rostov, hỏa hoạn vẫn âm ỉ suốt hơn hai ngày sau vụ tập kích, theo Chỉ huy Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi.

Một số khu vực tại Nga và bán đảo Crimea đã ghi nhận tình trạng thiếu xăng. Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov đổ lỗi cho “vấn đề hậu cần” và khẳng định chính phủ đang nỗ lực tìm nguồn bổ sung để ổn định giá.

Bất chấp trợ cấp của chính phủ, giá xăng tại Nga vẫn leo thang. Giá bán buôn trên sàn giao dịch St. Petersburg đã tăng gần 10% chỉ trong tháng này, và tăng khoảng 50% so với đầu năm.

Người tiêu dùng, đặc biệt ở vùng Viễn Đông, đang gánh chịu phần lớn mức tăng này. Các chuyên gia dự đoán khó có sự cải thiện trong ít nhất một tháng tới, dù Moscow đã cấm xuất khẩu xăng dầu từ cuối tháng 7 – một động thái vô tình làm tăng xuất khẩu dầu thô.

“Đáng tiếc là triển vọng không mấy khả quan. Nhiều khả năng phải chờ ít nhất một tháng nữa giá mới hạ,” Sergey Frolov, đối tác quản lý tại NEFT Research, nói với tờ Kommersant. Tờ báo Nga cũng nhận định giá xăng leo thang tháng này xuất phát từ “các sự cố tại nhà máy lọc dầu”.

Nhu cầu quân sự ít bị ảnh hưởng do chủ yếu sử dụng dầu diesel, nguồn cung ít chịu tác động hơn.

Các nước EU gánh họa

Quân đội và tình báo Ukraine đã mở rộng các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái, tên lửa và hoạt động phá hoại, song song với cuộc xung đột ác liệt trên chiến trường. Ukraine cho biết chỉ riêng năm nay, các đòn tấn công tầm xa đã gây thiệt hại 74 tỷ USD, trong đó gần 40% diễn ra cách biên giới Nga ít nhất 500 km.

Dù chưa thể kiểm chứng, nhưng hàng loạt bằng chứng hình ảnh cho thấy thiệt hại nặng nề đối với các nhà máy lọc dầu, bồn chứa và trạm bơm. Việc khắc phục cũng gặp khó vì lệnh trừng phạt từ châu Âu và Mỹ.

Trong báo cáo hôm thứ Năm, cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine cho biết các công ty Nga đang gấp rút nhập khẩu dầu từ Belarus để giải quyết thiếu hụt trong nước. Nhà máy quốc doanh Belneftekhim của Belarus xác nhận nhu cầu mua sản phẩm dầu mỏ của Nga “tăng vọt” tuần qua.

Ukraine cũng tìm cách cản trở xuất khẩu dầu của Nga. Tuần trước, máy bay không người lái đã tấn công đường ống Druzhba – tuyến cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai quốc gia EU vẫn duy trì quan hệ thân thiện với Moscow.

Cả Budapest và Bratislava đều than phiền với EU rằng “các đòn tấn công này không làm Nga thiệt hại nhiều, mà ảnh hưởng trực tiếp đến Hungary và Slovakia”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vào cuộc, trong bức thư tay gửi Thủ tướng Hungary Viktor Orban, ông bày tỏ sự “rất tức giận” trước sự gián đoạn này.

(Theo CNN)