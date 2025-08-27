Ukraine bí mật đưa Black Hawk xâm nhập không phận NATO: Hành động bí ẩn chưa từng có tiền lệ

Trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine đã được phát hiện trên lãnh thổ Ba Lan trong một chuyến bay với mục đích chưa xác định hôm 26/8. Thông tin này được các chuyên gia quan sát hàng không địa phương ghi nhận và được tạp chí chuyên ngành Defence24 xác nhận.

Tại Ukraine, đơn vị duy nhất vận hành loại trực thăng này là Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng. Màu sơn đặc trưng trên thân máy bay cho thấy đây chính là trực thăng của GUR.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan - Trung tá Jacek Goryszewski cho biết chuyến bay đã được thực hiện theo sự phối hợp với phía Ba Lan, song mục đích và bản chất cụ thể vẫn được giữ kín. Hiện chưa rõ điểm đến cuối cùng của những chiếc Black Hawk này, cũng như liệu chúng đã trở về Ukraine sau nhiệm vụ hay chưa.

Black Hawk có thể được dùng để vận chuyển nhân sự, tài liệu hoặc trang thiết bị yêu cầu mức độ bảo mật cao, điều mà các tuyến vận tải thông thường không đáp ứng được.

Rzeszów từ lâu đã là trung tâm hậu cần then chốt trong hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vì vậy việc trực thăng hạ cánh tại đây được xem là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, chúng cũng có thể được triển khai để phối hợp với các đồng minh hoặc phục vụ cho hành động tác chiến. Một khả năng khác không thể loại trừ là lý do kỹ thuật, khi Ba Lan có sẵn cơ sở bảo dưỡng và nguồn phụ tùng mà Ukraine khó có thể tự trang bị trong điều kiện xung đột.

Tổng cục Tình báo HUR vốn là một trong những đơn vị hoạt động năng động nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đây cũng là đơn vị đầu tiên đưa trực thăng Black Hawk của Mỹ vào biên chế, từng bước thay thế các loại Mi-8 và Mi-24 có từ thời Liên Xô.

Chiếc UH-60A đầu tiên được đưa về Ukraine vào năm 2023 thông qua hợp đồng mua tư nhân, và một chiếc khác xuất hiện một năm sau đó. Đến tháng 3/2024, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đã có ít nhất hai chiếc Black Hawk được đưa vào sử dụng, và chính những chiếc này đã xuất hiện ở Ba Lan.

Dù số lượng ít, nhưng tầm quan trọng của Black Hawk lại đặc biệt lớn. Đây là loại trực thăng đã chứng minh được hiệu quả trong các hoạt động đặc biệt và vận chuyển quân. Các phi công Ukraine khẳng định họ có thể nhanh chóng thích nghi để vận hành cùng lúc hàng chục chiếc nếu có trong biên chế.

Trước đó, từng có trường hợp máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine bay vào không phận NATO rồi quay trở lại. Đáng chú ý, cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022, một chiếc Su-27 của Ukraine đã xâm nhập không phận Romania, hạ cánh tại một sân bay địa phương rồi sau đó trở về Ukraine bằng đường hàng không trong tình trạng không mang vũ khí. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên được biết đến việc trực thăng trinh sát quân sự Ukraine xâm nhập không phận NATO.

(Theo defence24, charter97)