Ukraine “dội mưa” UAV vào Moscow, nhắm “hạm đội bóng tối” của Nga

Tờ The Kyiv Independent dẫn thông tin từ thị trưởng Moscow cho biết các máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công trong đêm ngày 9 rạng sáng 10-12.

Đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 31 UAV đang hướng tới Moscow. Những đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để dọn dẹp mảnh vỡ tại các khu vực UAV rơi. Hiện chưa có ghi nhận nào về thương vong hay thiệt hại vật chất.

Thị trưởng Sobyanin bắt đầu loan tin về các cuộc tấn công vào thủ đô Nga vào đêm muộn ngày 9-12, liên tục cập nhật khi có thêm UAV bị bắn hạ trên thành phố.

Kênh Telegram "Shot" cũng đưa tin về các vụ nổ ở vùng ngoại ô Moscow. Theo trang RBC-Ukraine, cảnh báo mức đỏ về các cuộc tấn công của UAV đã được ban bố trên toàn vùng Moscow.

Do ảnh hưởng của cuộc tấn công, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết các sân bay Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky của Moscow đã phải áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời.

Phía Ukraine thường xuyên sử dụng các UAV tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga. Ảnh: @vorobiev_live

Phía Ukraine thường xuyên sử dụng các UAV tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất vũ khí và kho đạn dược.

Trước đó, Ukraine cũng từng được cho là đã nhắm mục tiêu vào Moscow với hơn 30 UAV trong cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 27-10.

Diễn biến đáng chú ý khác trên biển Đen là việc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để tấn công một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga vào ngày 10-12.

Vụ tấn công này gây hư hỏng nghiêm trọng cho con tàu khi nó đang đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine.

Theo một nguồn tin từ SBU, tàu chở dầu bị tấn công được xác định là chiếc Dashan, treo cờ Comoros.

Nguồn tin cho biết tàu chở dầu Dashan đang di chuyển với tốc độ cao về phía cảng Novorossiysk của Nga trong khi hệ thống nhận dạng tự động (AIS) bị tắt.

Video do nguồn tin cung cấp cho thấy những vụ nổ lớn ở phần sau của con tàu. Theo đánh giá sơ bộ, chiếc Dashan không thể sử dụng được nữa.

Hình ảnh cắt từ video Ukraine tấn công tàu chở dầu Dashan ngày 10-12. Nguồn: Cơ quan An ninh Ukraine

Nguồn tin SBU khẳng định: "SBU tiếp tục các biện pháp tích cực nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ chảy vào ngân sách Nga. Chiếc tàu chở dầu bị tấn công này (Dashan) là chiếc tàu thứ ba thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bị SBU vô hiệu hóa trong vòng hai tuần gần đây".

SBU ước tính giá trị của tàu Dashan vào khoảng 30 triệu USD, có khả năng chở lượng sản phẩm dầu lên đến 60 triệu USD trong mỗi chuyến đi.

Nguồn tin SBU cho biết thêm rằng con tàu này trước đây từng bị Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Úc và Thụy Sĩ trừng phạt. Lý do là vì nó tham gia vận chuyển dầu thô của Nga và thường xuyên hoạt động mà không bật hệ thống nhận dạng (AIS).

Cuộc tấn công tàu Dashan là một phần trong chiến dịch lớn của Ukraine nhằm vào "hạm đội bóng tối" của Nga và cơ sở hạ tầng dầu mỏ liên quan.