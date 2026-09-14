HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine dọa tấn công Nga bằng tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Bạch Dương
|

 Chỉ trong vài tuần nữa, các tên lửa đạn đạo do Công ty Fire Point sản xuất sẽ được phóng vào các mục tiêu ở Nga.

- Ảnh 1.

Điều này đã được Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Fire Point - bà Iryna Terek phát biểu bên lề sự kiện "Photonics4Defense 2026 - Trao đổi và kết nối công nghệ".

Theo bà Terek, tên lửa FP-7 đã vượt qua thành công 2 giai đoạn thử nghiệm. Hiện công ty đang chuẩn bị đánh giá sản phẩm trong điều kiện chiến đấu. Giai đoạn này cũng là một phần của quy trình mã hóa tên lửa.

Vị CEO nói thêm, các giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm tên lửa bao gồm kiểm tra trên mặt đất và trong phòng thí nghiệm, trong đó mỗi tổ hợp và hệ thống con, bao gồm cả động cơ và thiết bị dẫn đường, đều được thử nghiệm riêng biệt.

Sau đó các bài kiểm tra bay được tiến hành, dữ liệu về hiệu suất của tên lửa được thu thập và mức độ phù hợp giữa đặc tính thực tế của nó với những gì đã tính toán sẽ được kiểm tra.

Và giai đoạn thứ ba mà công ty hiện đang chuẩn bị, bao gồm các cuộc thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu.

- Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo FP-7 (bên phải) và FP-9 (bên trái) tại triển lãm quốc tế MSPO 2026 ở Ba Lan.

Vào cuối tháng 11/2025, có thông tin cho rằng Công ty Fire Point dự định hoàn tất quá trình mã hóa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 với Bộ Quốc phòng Ukraine vào cuối năm 2025.

Đầu tháng 2/2026, nhà thiết kế chính Denis Shtilerman đã làm rõ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức DW rằng: "Mặc dù hy vọng tên lửa đạn đạo kỳ vọng sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025, nhưng một "loạt sự kiện" đã xảy ra khiến điều này không thể thực hiện được - chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành tất cả các bài kiểm tra vào tháng 2".

Đồng thời tên lửa đạn đạo FP-9 hiện đang trải qua quá trình đánh giá bay, tức là đang ở giai đoạn thứ hai.

Nhà phát triển lưu ý rằng việc tổ chức thử nghiệm FP-9 khó khăn hơn do tầm bắn xa của nó. Tên lửa có một khoảng cách bay tối thiểu, sau đó phần mềm không thể dừng nó lại được nữa.

Với đặc điểm trên, lãnh thổ Ukraine không đủ rộng để tiến hành đánh giá toàn diện tên lửa FP-9. Vì vậy, sau khi hoàn thành giai đoạn hiện tại, các bài kiểm tra có thể được tiến hành ngay lập tức bằng cách sử dụng nó chống lại các mục tiêu trong đất Nga.

Theo Militarnyi
Tất cả đã nhầm, iPhone 18 Pro mới xứng đáng là chiếc iPhone đáng mua nhất năm nay
Tags

Ukraine

Công ty Fire Point

FP-7

tên lửa FP-9

tên lửa đạn đạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại