Ukraine dọa tấn công Nga bằng tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Chỉ trong vài tuần nữa, các tên lửa đạn đạo do Công ty Fire Point sản xuất sẽ được phóng vào các mục tiêu ở Nga.

Điều này đã được Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Fire Point - bà Iryna Terek phát biểu bên lề sự kiện "Photonics4Defense 2026 - Trao đổi và kết nối công nghệ".

Theo bà Terek, tên lửa FP-7 đã vượt qua thành công 2 giai đoạn thử nghiệm. Hiện công ty đang chuẩn bị đánh giá sản phẩm trong điều kiện chiến đấu. Giai đoạn này cũng là một phần của quy trình mã hóa tên lửa.

Vị CEO nói thêm, các giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm tên lửa bao gồm kiểm tra trên mặt đất và trong phòng thí nghiệm, trong đó mỗi tổ hợp và hệ thống con, bao gồm cả động cơ và thiết bị dẫn đường, đều được thử nghiệm riêng biệt.

Sau đó các bài kiểm tra bay được tiến hành, dữ liệu về hiệu suất của tên lửa được thu thập và mức độ phù hợp giữa đặc tính thực tế của nó với những gì đã tính toán sẽ được kiểm tra.

Và giai đoạn thứ ba mà công ty hiện đang chuẩn bị, bao gồm các cuộc thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu.

Tên lửa đạn đạo FP-7 (bên phải) và FP-9 (bên trái) tại triển lãm quốc tế MSPO 2026 ở Ba Lan.

Vào cuối tháng 11/2025, có thông tin cho rằng Công ty Fire Point dự định hoàn tất quá trình mã hóa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 với Bộ Quốc phòng Ukraine vào cuối năm 2025.

Đầu tháng 2/2026, nhà thiết kế chính Denis Shtilerman đã làm rõ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức DW rằng: "Mặc dù hy vọng tên lửa đạn đạo kỳ vọng sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025, nhưng một "loạt sự kiện" đã xảy ra khiến điều này không thể thực hiện được - chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành tất cả các bài kiểm tra vào tháng 2".

Đồng thời tên lửa đạn đạo FP-9 hiện đang trải qua quá trình đánh giá bay, tức là đang ở giai đoạn thứ hai.

Nhà phát triển lưu ý rằng việc tổ chức thử nghiệm FP-9 khó khăn hơn do tầm bắn xa của nó. Tên lửa có một khoảng cách bay tối thiểu, sau đó phần mềm không thể dừng nó lại được nữa.

Với đặc điểm trên, lãnh thổ Ukraine không đủ rộng để tiến hành đánh giá toàn diện tên lửa FP-9. Vì vậy, sau khi hoàn thành giai đoạn hiện tại, các bài kiểm tra có thể được tiến hành ngay lập tức bằng cách sử dụng nó chống lại các mục tiêu trong đất Nga.