Chiến sự ở Bắc Donbass vẫn đang căng thẳng khi Ukraine phản công thắng lợi ở Lyman, tập trung binh lực ở biên giới Nga thuộc vùng Belgorod.

Các phương tiện truyền thông Ukraine bắt đầu lan truyền thông tin từ khu vực Lyman, cho thấy tình hình khó khăn mà Quân đội Nga đang phải đối mặt. Điều này đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia từ kênh Telegram "Rybar" và họ đã quyết định điều tra tình hình.

Theo nguồn tin từ kênh Telegram “Rybar”, mặc dù có sự khoa trương nhất định từ phía truyền thông Ukraine, nhưng thực tế là tình hình của Tập đoàn quân Hợp thành 20 và 25 đang xấu đi là điều không phải tranh cãi.

Hơn nữa, Ukraine đã công bố một video về một xe bọc thép chở quân BTR-60 không người lái (điều khiển từ xa) tiến vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Nga tại làng Novoye, khi lực lượng Ukraine đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của quân Nga gần Redkodub.

“Việc xe bọc thép BTR-60, vốn không phải là loại xe nhanh nhất, có thể tiến đến vùng ngoại ô Novoye, cho thấy rõ những vấn đề khó khăn mà các đơn vị Nga đã gặp phải ở khu vực này”, các chuyên gia đã làm rõ.

Theo dữ liệu tác chiến mới nhất, hiện giao tranh đang diễn ra trong các khu rừng gần Lyman, khi xe bọc thép của lực lượng Ukraine đang tích cực di chuyển giữa các làng Novy Mir và Novomykhailivka, đồng thời triển khai các nhóm tấn công nhỏ đến khu vực Novomykhailivka.

Các nhóm quân lớn của Ukraine cũng đang tiến về phía sông Zherebets và dự định vượt qua sông, tấn công các vị trí của Nga ở phía Tây sông. Hiện các đơn vị Ukraine đã tăng cường hỏa lực tại một số điểm vượt sông và tấn công vào các tuyến hậu cần ở độ sâu đáng kể so với chiến tuyến, nhằm tìm cách đánh bật quân Nga tại các cứ điểm đầu cầu bên kia sông.

Tình hình tác chiến gần thị trấn Lyman cũng rất phức tạp. Các đơn vị thuộc nhóm quân "phía Tây" của Nga kiểm soát Zarechnoye và đang cố gắng giữ vững các khu rừng gần Yampol và vùng ngoại ô phía nam của Lyman, nhưng lực lượng Ukraine đang tiến rất gần.

Nhờ những khu rừng này và nhiều cứ điểm kiên cố, Lực lượng Vũ trang Nga vẫn đang duy trì được các tuyến đường tiếp cận Lyman, nhưng tình hình chiến sự trong chính các khu rừng này cũng rất tồi tệ, với các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra để giành giật các cứ điểm này.

Mặc dù có nhiều không gian xanh, nhưng các lối đi vào những khu rừng này rất hạn chế, buộc Quân đội Nga phải vượt qua sông Zherebets, kể cả gần Yampol; trong khi lực lượng Ukraine đang cố gắng đột phá vào Yampol từ Ozernoye và Dibrova.

Các chuyên gia từ kênh Telegram "Rybar" kết luận, mặc dù Bộ chỉ huy Nga đã tiến hành các biện pháp ổn định cục diện, nhưng tình hình giao tranh vẫn vô cùng phức tạp và căng thẳng.

Trong bối cảnh đó, Kênh Telegram “NGP Razvedka” đã dẫn nguồn tin từ giới quân sự cho biết, Ukraine vẫn chưa từ bỏ ý định đánh chiếm một phần lãnh thổ của Nga và rất có thể khu vực Belgorod sẽ bị tấn công trong tương lai.

Theo thông tin kênh này nhận được, Bộ chỉ huy Ukraine không từ bỏ kế hoạch tấn công “các mục tiêu hạn chế” ở khu vực Belgorod.

Bài báo nêu rõ, theo kế hoạch của Ukraine, lực lượng tấn công cần có ít nhất 6 lữ đoàn và mười đơn vị UAV chuyên dụng để đảm bảo đột phá tuyến phòng thủ và chặn đứng hậu cần của Lực lượng Vũ trang Nga ở khu vực gần đó trong một cuộc phản công.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị tạm hoãn lại do hiệu quả của các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của quân Nga vào các khu vực phía sau chiến tuyến, làm gián đoạn khả năng tích tụ binh lực của Ukraine.

Hiện tại, Bộ chỉ huy quân sự ở chỉ mới huy động được 2 lữ đoàn cho mục đích này và chưa tích lũy đủ số lượng UAV cần thiết. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn duy trì khả năng cơ động trong trung hạn và mối đe dọa tiềm tàng đối với khu vực Belgorod là điều không thể bị bỏ qua.