Ukraine đang sử dụng tên lửa PAC-3 hiệu quả hơn Mỹ?

Bất chấp việc thiếu hụt đạn PAC-3 của Patriot, Mỹ vẫn không ngừng sử dụng chúng.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Theo Defense Express, chứng kiến lực lượng Mỹ phóng hàng chục tên lửa đánh chặn PAC-3 để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran chỉ trong vài phút và liên tiếp trong những ngày qua đặt ra một câu hỏi quan trọng: Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa PAC-3?

Trên thực tế, kho dự trữ tên lửa đánh chặn PAC-3 của Mỹ không phải là vô hạn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tính đến ngày 27/7, Mỹ có khoảng 759 đến 827 tên lửa đánh chặn PAC-3 (cả hai mẫu CRI cũ và MSE mới hơn) trong kho.

Kể từ đó, quân đội Mỹ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran. Do đó, những ước tính này đã lỗi thời và không còn phản ánh tình hình thực tế.

Để ước tính số lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 còn lại trong kho dự trữ của Mỹ, chúng ta có thể sử dụng những con số này làm điểm xuất phát.

Như vậy, kể từ ngày 27/7, quân đội Mỹ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran vào các căn cứ của họ trong khu vực.

Các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 28/7, 31/8 và 9/9, mỗi lần đều nhắm vào cùng một căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Mặc dù đã triển khai các biện pháp phòng thủ, căn cứ này vẫn chịu tổn thất đáng kể về trang thiết bị quân sự.

Theo dữ liệu hiện có, số lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 được sử dụng trong mỗi trường hợp trong 3 trường hợp này như sau:

Ngày 28/7, phòng không Mỹ khoảng 10 tên lửa đã được sử dụng để đánh chặn một đợt tấn công gồm 5-6 tên lửa đạn đạo Iran.

Vào ngày 31/8, khoảng 96 đến 128 tên lửa đã được sử dụng để đánh chặn một đợt tấn công gồm 32 tên lửa đạn đạo.

Trong ngày 9/9, khoảng 60 tên lửa PAC-3 đã được sử dụng để đánh chặn một đợt tấn công gồm 20 tên lửa đạn đạo.

Nói cách khác, trong 47 ngày qua, Mỹ đã sử dụng khoảng 166 đến 198 tên lửa PAC-3, chiếm 20-26% kho dự trữ tính đến ngày 27/7.

Cũng cần lưu ý, trung bình cần từ 2 đến 4 tên lửa đánh chặn để bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo, trong khi Ukraine tuyên bố chỉ cần 1 tên lửa đánh chặn loại này cho mỗi tên lửa tấn công từ Nga.

Do đó, số lượng tên lửa PAC-3 dự trữ tính đến ngày 27/7, vốn là 759-827 quả, sẽ giảm xuống còn khoảng 561-661 quả.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc sản xuất vẫn tiếp tục trong giai đoạn này, và điều này cũng cần được tính đến để có ước tính chính xác hơn.

Mặc dù tốc độ sản xuất hiện tại chưa được biết, nhưng nhà sản xuất Lockheed Martin, đã lên kế hoạch sản xuất 650 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE vào năm 2026.

Điều này có nghĩa là, dựa trên chu kỳ sản xuất 47 ngày, tổng cộng 84 tên lửa đánh chặn sẽ được sản xuất, mặc dù chưa rõ bao nhiêu sẽ được bán cho khách hàng nước ngoài và bao nhiêu sẽ được bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ.

Do đó, ước tính chính xác hơn là kho dự trữ của Mỹ hiện chỉ chứa khoảng 645-745 tên lửa đánh chặn PAC-3, bao gồm cả hai biến thể CRI và MSE.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với Ukraine, bởi vì mặc dù Mỹ đã cho biết sẽ chuyển giao một số lượng nhất định tên lửa đánh chặn PAC-3 cho Ukraine trước mùa Đông, nhưng quy mô hạn chế của kho dự trữ đặt ra một câu hỏi quan trọng: Mỹ thực sự có thể cung cấp bao nhiêu?