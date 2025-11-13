Ukraine đang mất Pokrovsk: Thành công lớn nhất của Nga trong 2 năm

Nga đang có khả năng kiểm soát trung tâm giao thông quan trọng Pokrovsk sau khi quân đội nước này tiến vào thành phố, đây có thể là thất bại lớn nhất của Ukraine kể từ năm 2023. Đại biểu nhân dân Oleksiy Honcharenko tuyên bố rằng "chúng ta [Ukraine] đang mất Pokrovsk", trong khi Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cảnh báo về một cuộc tấn công quyết định của 150.000 lính Nga.

Điều này được nêu trong một bài báo trên tờ The Telegraph.

Cuộc đột phá của Nga vào Pokrovsk

"Chúng ta đang mất Pokrovsk. Quân Nga đã đột nhập vào thành phố", Goncharenko viết trên kênh Telegram vào sáng ngày 11/11.

Ông đính kèm bài viết một đoạn video cho thấy các binh lính Nga tiến vào Pokrovsk dưới lớp sương mù bằng nhiều loại phương tiện khác nhau — xe máy, xe buggy và ô tô.

Lính Nga tiến vào Pokrovsk

Sự việc này diễn ra sau nhiều ngày Nga tuyên bố "đang tiến về trung tâm thành phố" như một phần của chiến dịch tấn công kép nhằm bao vây quân đội Ukraine. Theo các nhà quan sát, hệ thống phòng thủ Ukriane bắt đầu mất đi khả năng chống đỡ.

Ukraine đã nhiều lần phủ nhận những tuyên bố như vậy, mô tả cuộc giao tranh là "nghiêm trọng" nhưng nhấn mạnh rằng "vẫn chưa kết thúc".

Theo quân đội Ukraine, tính đến ngày 11/11, có khoảng 300 quân Nga xâm nhập thành phố. Moscow đang gia tăng áp lực, sử dụng sương mù dày đặc làm lá chắn tự nhiên.

"Mục tiêu của họ vẫn không thay đổi - tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của Pokrovsk, sau đó cố gắng bao vây khu vực tập trung này", Quân đoàn 7 của Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin trên mạng xã hội.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã đến thăm các vị trí tiền tiêu gần thành phố vào tuần trước, cho biết vào tối ngày 10/11 rằng lực lượng phòng thủ Ukraine đang "giữ vững vị trí" xung quanh Pokrovsk. Tuy nhiên, hiện chưa rõ họ sẽ có thể giữ vững vị trí phòng thủ trong bao lâu.

Tướng Syrsky báo cáo rằng Nga đã huy động khoảng 150.000 quân, bao gồm cả các đơn vị cơ giới, cho một cuộc tấn công quyết định. Ông lưu ý rằng các đơn vị Ukraine đang tận dụng mật độ phát triển đô thị dày đặc để làm chậm bước tiến của đối phương và đang tích cực chống lại các nhóm xâm nhập.

"Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, đối phương liên tục tìm cách cơ động. Nhưng tuyên bố rằng Nga "sắp hoàn tất chiến dịch" là không đúng sự thật", Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

Pokrovsk gần như bị bao vây

Theo nhóm DeepState, Pokrovsk gần như đã bị bao vây, chỉ còn lại một hành lang hẹp để vận chuyển đạn dược và quân tiếp viện. Bản đồ cho thấy quân Nga đã đột phá từ phía nam và phía tây, trong khi phần còn lại của thành phố vẫn nằm trong "vùng xám". Giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía bắc, đặc biệt là khu công nghiệp.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine đang "gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn tiếp tục đánh bật đối phương khỏi một số khu vực, đồng thời tiến hành phản công để làm chậm bước tiến của Nga.

Bài báo lưu ý rằng việc Pokrovsk thất thủ sẽ là tổn thất lớn nhất của Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát Bakhmut vào tháng 5/2023 sau chín tháng bị bao vây. Cũng như lúc đó, Nga đang tung hàng nghìn bộ binh vào trận chiến.

Theo quân đội Ukraine, số lượng binh lính Nga trong thành phố đã vượt quá số lượng quân phòng thủ.

Ông Zelensky trao tặng huân chương cho các quân nhân trong chuyến thăm tiền tuyến ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Shutterstock

Trong những tuần gần đây, Nga đã điều động các nhóm nhỏ xâm nhập, mỗi nhóm hai hoặc ba người, vượt qua tuyến phòng thủ bị kéo căng. Một khi đã vào được thành phố, các binh lính này sẽ tổ chức tấn công hoặc cố thủ, chờ đợi viện binh.

"Ukraine đang dần dần mất Pokrovsk. Vòng vây vẫn chưa hoàn toàn khép kín, nhưng các tuyến đường tiếp tế gần như đã bị cắt đứt. 'Hành lang sinh tử' này đã thu hẹp lại còn khoảng năm km", nhà phân tích quân sự và cựu sĩ quan SBU Ivan Stupak nhận định trong bài bình luận trên tờ The Telegraph.

Rút quân đội Ukraine khỏi Pokrovsk

Ngày các có nhiều tiếng nói yêu cầu quân đội Ukraine rút quân để tránh tổn thất không đáng có. Bộ tư lệnh Ukraine trước đây đã bị chỉ trích vì chậm trễ quá mức.

Stupak tin rằng "đã đến lúc phải bắt đầu rút quân có tổ chức khỏi vị trí phòng thủ phía nam để tránh thương vong lớn và thảm họa chiến thuật."

"Điều rất quan trọng là các quyết định quân sự không được đưa ra bởi các chính trị gia", ông nhấn mạnh.

Phía đông Pokrovsk, quân đội Nga đã gần như bao vây hoàn toàn Mirnograd. Hôm thứ Hai 10/11, cả hai bên đều đưa ra thông tin trái chiều về tình hình.

"Các đơn vị Ukraine đang tự tin giữ vững vị trí và tiêu diệt đối phương trên các tuyến đường tiếp cận thành phố. Công tác hậu cần tuy phức tạp, nhưng đang được triển khai", Lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý.

Bộ Quốc phòng Nga, ngược lại, tuyên bố "tiến quân" và tuyên bố "chiếm được hai quận của thành phố".

Nếu quân đội Ukraine buộc phải rút lui khỏi Pokrovsk, họ cũng sẽ phải từ bỏ Myrnograd, đây sẽ là đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống phòng thủ theo hướng này.

Việc mất Pokrovskaya có ý nghĩa gì?

Nếu Ukraine để mất Pokrovsk, đây sẽ là thắng lợi lớn nhất của Nga trong hơn hai năm qua và mở ra con đường tiến về phía bắc và phía tây, đe dọa "vành đai pháo đài" - những thành trì quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbas.

Bài báo lưu ý rằng việc mất thành phố không chỉ gây ra hậu quả về mặt quân sự mà còn về mặt tâm lý - nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính và người dân Ukraine và cung cấp lợi thế cho Nga trên bàn đàm phán.

Theo ước tính của ISW, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ chiếm được Pokrovsk và Mirnograd, nhưng điều này sẽ mất nhiều thời gian hơn và dẫn đến tổn thất đáng kể. Các nhà phân tích tin rằng bộ chỉ huy quân sự Nga đã quyết định tiến hành các hoạt động tấn công đồng thời trên nhiều hướng (bao gồm Volchansk, Kupyansk và miền nam Ukraine) thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào hướng Pokrovsk.

(Theo The Telegraph)