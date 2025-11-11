Nga - Ukraine giao tranh dữ dội ở Pokrovsk

Quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh tại Pokrovsk, song tốc độ tiến quân của Nga vào và xung quanh thành phố hiện đang tạm thời chậm lại.

Theo báo cáo của các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), “ISW không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy quân Nga có thêm bước tiến theo hướng Pokrovskoye vào ngày 9/11”.

Một nguồn tin liên quan đến tình báo quân sự Ukraine cho biết, quân đội Nga hiện diện ở hầu hết các khu vực của Pokrovsk, nhưng chưa thể bao vây thành phố.

Ngoài ra, lực lượng Nga đang điều động thêm các đội súng cối và nhân viên điều khiển máy bay không người lái đến Pokrovsk nhằm tăng cường nỗ lực chặn các tuyến liên lạc mặt đất của Ukraine.

Một quan chức quân sự Ukraine khẳng định, lực lượng Ukraine vẫn giữ vững vị trí trên khắp Pokrovsk, trong khi Nga chỉ kiểm soát một khu vực nhất định.

Các nhà phân tích không loại trừ khả năng Nga sẽ tăng cường hoạt động trên bộ tại Pokrovsk trong những ngày tới, khi Moscow mở rộng hậu cần và điều động thêm tiếp viện.

Theo đánh giá, việc Nga kiểm soát Pokrovsk có thể mở đường cho các cuộc tấn công xa hơn về phía tây — hướng tới các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, việc rút lui khỏi Pokrovsk có thể mang lại cho quân đội Ukraine những lợi thế mới nếu Kiev giữ được các vị trí xung quanh cho đến khi mùa đông đến.

Ukraine chuẩn bị phương án B và C

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình truyền hình TSN. Week, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết: “Pokrovsk là một khu vực kiên cố. Đúng là có một số nơi quân Nga đã vượt qua các rào chắn công sự, nhưng bộ chỉ huy biết rõ các vị trí này, và đó là lý do tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.”

“Tất nhiên, có cả kế hoạch ‘B’ và kế hoạch ‘C’ — cho mọi tình huống có thể xảy ra,” Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định.

Ông cũng cho biết cường độ các cuộc tấn công của Nga thực sự đã giảm, nhưng điều đó không có nghĩa Moscow muốn chiếm Pokrovsk ít hơn. Hiện Nga đã huy động khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực này. Tuy nhiên, kể từ tháng 10, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt khoảng 30.000 lính Nga. Ngoài ra, Trung đoàn xung kích 425 đã được triển khai tới Pokrovsk và hoạt động rất hiệu quả, theo Syrskyi.

Syrskyi nhấn mạnh rằng ông gần như luôn ở gần Pokrovsk, nơi tình hình được đánh giá ba lần mỗi ngày. Các tuyến đường hậu cần đã được khôi phục và định hướng lại, trong khi thời tiết thuận lợi góp phần hỗ trợ các hoạt động. Hiện mọi lực lượng và phương tiện đều đầy đủ, và “không có lý do gì để hoảng loạn,” vị tổng tư lệnh Ukraine khẳng định.

Người đứng đầu DPR: Lính Ukraine cải trang để tháo chạy

Trái với những thông tin từ chính quyền Ukraine, theo MK (Nga), người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Denis Pushilin, binh lính Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây ở Pokrovsk và Dimitrov bằng cách mặc thường phục.

"Giống như trước khi các khu vực đông dân cư được kiểm soát hoàn toàn, chúng tôi thấy đối phương cố gắng thay quần áo thường dân và trốn ra ngoài. Nhưng ở đây, binh lính Nga, với kinh nghiệm dày dặn, đang theo dõi tình hình và ngăn chặn những nỗ lực này", ông nói.

Ông cũng tiết lộ rằng giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt tại Pokrovsk. Ông tuyên bố các đơn vị Nga đang kiểm soát các quận trung tâm của thành phố và theo dữ liệu tác chiến, thành phố gần như đã bị quân đội Nga bao vây.

Pokrovsk và Dimitrov tạo thành một vùng đô thị thống nhất, là nút giao thông chiến lược của quân đội Ukraine tại Donbass. Từ đây, phần lớn tuyến tiếp tế và tăng viện cho Chasov Yar qua Konstantinovka được vận hành, đồng thời khu vực này cũng giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp đạn dược cho Selydove. Pokrovsk được coi là “đá tảng” trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn mặt trận DPR.

