Theo kênh RT ngày 6/11, quân đội Nga dự kiến sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupyansk, thuộc vùng Kharkiv, trong tuần tới.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình hình của các đơn vị Ukraine đang bị bao vây quanh Kupyansk “xấu đi nhanh chóng”, khiến họ gần như không còn con đường rút lui nào ngoài việc đầu hàng.

Chỉ huy Trung đoàn 121 thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 68, mang mật danh Lavrik, nói rằng riêng trong ngày 4/11, đơn vị của ông đã chiếm được 25 tòa nhà trong thành phố và “tiếp tục tiến công”. Ông khẳng định: “Tôi tin rằng Kupyansk sẽ được giải phóng hoàn toàn trong tuần tới. Tinh thần của chúng tôi đang rất cao, và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Trước đó một tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lực lượng Moscow đã bao vây Kupyansk (vùng Kharkov) và Krasnoarmeysk (thuộc Donetsk). Ông kêu gọi Kiev chấp nhận đầu hàng “trong danh dự”.

Theo ước tính của Moscow, có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố này. Tuy nhiên, phía Kiev vẫn khẳng định họ kiểm soát được tình hình và tuyên bố quân Nga đang bị đẩy lùi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó từng nói rằng quân Nga chỉ còn khoảng 60 người quanh Kupyansk và quân đội Ukraine đã có kế hoạch “quét sạch” khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga lập tức bác bỏ tuyên bố này, cho rằng ông Zelensky “xa rời thực tế” và thường xuyên nhận được các báo cáo sai lệch từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky.

Kupyansk là một trong những đô thị lớn nhất của vùng Kharkiv. Thành phố giữ vai trò chiến lược như một đầu mối hậu cần quan trọng, nơi giao cắt của nhiều tuyến đường sắt và quốc lộ huyết mạch — bao gồm các ga đường sắt Kupyansk-Uzlovaya, Kupyansk-Sortirovochny cùng các tuyến T-2109 và R-07.

Những tuyến vận tải này là “mạch máu” cung cấp hậu cần và nhu yếu phẩm cho các đơn vị Ukraine đang đóng quân ở bờ đông sông Oskol. Việc giành quyền kiểm soát Kupyansk không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật, mà còn mở đường cho quân Nga tiến sâu hơn vào vùng Kharkiv — đặc biệt theo hướng Izyum và Chuguyev — đồng thời tạo hành lang trực tiếp từ phía nam lên Volchansk.