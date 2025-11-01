Ukraine đã phá hủy gần một nửa số hệ thống Pantsir-S1?

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) - ông Vasyl Malyuk báo cáo rằng chỉ số này đã đạt được kể từ đầu năm 2025.

Theo ghi nhận, Nga sản xuất khoảng 30 hệ thống tên lửa - pháo phòng không tự hành này mỗi năm, nhưng "số lượng hệ thống bị phá hủy vượt xa khả năng sản xuất của họ".

"Từ đầu năm 2025 đến nay, chúng tôi đã loại bỏ 48% Pantsir của đối phương. Đây hiện là ưu tiên của chúng tôi, được Tổng thống Ukraine quyết định", ông Malyuk nhấn mạnh.

Trang web phân tích quốc phòng Oryx của Hà Lan đưa tin rằng ít nhất 35 hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 của Nga đã được xác nhận là đã bị phá hủy, căn cứ vào bằng chứng rõ ràng về hình ảnh.

Theo phía Kyiv một phần tổn thất đang được phía Nga giữ bí mật cho nên con số thực tế có thể còn cao hơn.

"Phải thừa nhận rằng Nga có hệ thống phòng không rất mạnh. Pantsir hoạt động hiệu quả nhất trước máy bay không người lái tầm xa của chúng ta", người đứng đầu SBU lưu ý.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga bị phá hủy trên chiến trường Ukraine.

Vụ phá hủy tổ hợp Pantsir-S1 gần đây nhất được ghi nhận vào cuối tháng 10, khi máy bay không người lái từ Trung tâm tác chiến đặc biệt "A" của SBU tấn công hệ thống phòng không của Nga ở Crimea.

Cũng trong tháng 10, một UAV cảm tử RAM-2X của Ukraine đã bay xa hơn 100 km khỏi tiền tuyến và bắn trúng một hệ thống phòng không của Nga tại sân bay Lugansk.

Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống Pantsir-S1 trong cuộc chiến chống lại Ukraine kể từ năm 2014. Việc triển khai các tổ hợp này đã được ghi nhận ở Donbas trong trận chiến tại thành phố Debaltseve.

Pantsir-S1 là tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn được thiết kế để bảo vệ quân đội và các cơ sở chiến lược khỏi những mối đe dọa đến từ trên không.

Hệ thống này kết hợp 2 pháo tự động 30 mm và 12 tên lửa dẫn đường có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Tổ hợp được trang bị radar và trạm quang điện tử, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết và ban đêm.