Ukraine đã nhận gần 3.000 xe bọc thép Senator từ Canada

GD&TĐ - Từ năm 2022, Ukraine đã nhận gần 3.000 xe bọc thép Roshel Senator như một phần của các gói viện trợ quân sự do Canada cung cấp.

Công ty Roshel Defence Solutions đã thông báo điều này trên trang X của mình trong buổi lễ chuyển giao xe bọc thép Senator thế hệ đầu tiên cho triển lãm thường trực của Bảo tàng Chiến tranh Canada.

Đồng thời, số lượng xe được chuyển giao chính xác vẫn chưa được biết, vì trang web của công ty báo cáo việc đã cung cấp "hơn" 2.700 chiếc, trong khi trang X lại ghi "gần" 3.000 chiếc.

Xe bọc thép Roshel Senator của Canada.

Roshel Senator là dòng xe bọc thép của Canada được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng rộng rãi để vận chuyển binh lính, sơ tán và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ở những khu vực nguy hiểm.

Việc chuyển giao các xe bọc thép này lần đầu tiên được công bố vào ngày 13/4/2022, khi Chính phủ Canada tuyên bố viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine.

Hợp đồng đầu tiên chỉ bao gồm 8 xe, nhưng tới tháng 12/2023, báo chí biết được rằng công ty đã chuyển giao chiếc xe bọc thép thứ 1.000 thuộc dòng Senator cho Ukraine.

Ngoài ra, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, Ukraine đã nhận được khoảng 700 xe bọc thép do Công ty Roshel của Canada sản xuất, nâng tổng số thiết giáp thuộc dòng này trong kho vũ khí của họ lên "hơn 2.500 chiếc".

Như vậy, trong 6 tháng qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận được ít nhất vài trăm xe bọc thép loại Senator, ước tính thấp nhất là khoảng 200 xe và cao nhất là 500 chiếc.

Bên cạnh đó, Ukraine hiện đang vận hành các xe bọc thép chở quân bánh lốp LAV 6.0 do Canada sản xuất theo biến thể ACSV (Xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu).

Tổng cộng Ukraine đã nhận được 50 chiếc LAV 6.0 ACSV từ Canada. Trong tương lai gần, không loại trừ khả năng biến thể LAV 6.0 Mk 2 mới hơn cũng được cung cấp cho Ukraine để thử nghiệm thực tế chiến đấu.