Theo nhận xét, cỗ chiến xa này có nguồn gốc từ Ukraine, cụ thể là từ Nhà máy Máy kéo Kharkiv (KhTZ).

Khi Ukraine tiếp quản cơ sở này, họ đã phát hiện ra một dự án bí mật của Liên Xô, về cơ bản là một loại xe tăng hạng nhẹ, hay còn được gọi là pháo tự hành chống tăng, tên gọi có lẽ chính là "Sprut-SV".

Mẫu xe tăng hạng nhẹ này mặc dù có tên gần giống với loại Sprut-SD nổi tiếng của Nga, được chế tạo cho lực lượng lính dù, nhưng lại khác biệt hoàn toàn về thiết kế.

Theo những thông tin ít ỏi và rời rạc, công việc chế tạo được thực hiện dựa trên một nền tảng đầy triển vọng có tên gọi "Planer", được tạo ra tại KhTZ để thay thế chiếc MT-Lba.

Vũ khí chính là khẩu pháo 152mm mạnh mẽ được ổn định trên hai mặt phẳng với hệ thống nạp đạn tự động. Vào nửa cuối những năm 1980, khẩu pháo 6 inch này được dự định trở thành phương tiện chính để tiêu diệt các xe tăng tối tân của NATO, cả loại hiện có và sẽ xuất hiện trong tương lai.

Ukraine đã bán cho Mỹ xe tăng thử nghiệm Sprut-SV từ thời Liên Xô?

Xe tăng Sprut-SV có khung gầm với 7 bánh chịu nặng mỗi bên. Nó cũng được trang bị 2 súng máy - 1 súng máy đồng trục 7,62mm và 1 súng máy phòng không 12,7mm.

Dường như mọi người đã quên mất cỗ chiến xa này trong hơn 3 thập kỷ, và có lẽ nếu không xuất hiện tại Mỹ thì cũng chẳng ai nhớ đến nó.

Hiện không rõ số phận của phương tiện nói trên ra sao. Có lẽ nó đã bị mang đi và giao cho các chuyên gia phương Tây nghiên cứu, khi người Mỹ luôn thể hiện sự quan tâm đến những phát triển của Liên Xô.

Trong khi đó, Ukraine đang bán tháo hàng loạt mọi thứ có giá trị còn lại trong kho vũ khí của mình được thừa hưởng từ Liên Xô. Nói về xe tăng, nhiều phiên bản khác nhau của T-64, T-72, T-80, cũng như T-84 và thậm chí cả T-55AD với hệ thống phòng vệ chủ động Drozd đã được gửi ra nước ngoài.

Sau đó, cả chiếc xe tăng tối tân nhất do Ukraine từng chế tạo là T-84BM Oplot cũng được đưa đến Mỹ, và không loại trừ nhiều phương tiện bọc thép thử nghiệm của Liên Xô cũng đã được bán.