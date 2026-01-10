Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí mảnh vỡ tên lửa rơi và thu giữ các bộ phận chính. Thông tin ban đầu cho thấy các bộ phận được tìm thấy thuộc về hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga.

Trong số các thành phần đã được xác định có: Bộ phận ổn định và dẫn hướng (có thể gọi là 'bộ não' của tên lửa); các thành phần của hệ thống đẩy; mảnh vỡ của cơ chế định hướng; các vòi phun từ bệ giai đoạn tách, cùng nhiều bộ phận khác. Toàn bộ mảnh vỡ đã được niêm phong làm bằng chứng vật lý và đang được chuẩn bị cho các cuộc giám định chuyên sâu.

Cơ quan An ninh Ukraine nhấn mạnh việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự là hành động không thể chấp nhận. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ phóng tên lửa đất đối đất tầm trung này được thực hiện từ bãi thử Kapustin Yar của Nga.



Hiện cơ quan chức năng Ukraine đang tiếp tục điều tra toàn diện các tình tiết liên quan đến vụ tấn công, đồng thời xác định những cá nhân tham gia tổ chức và thực hiện để tiến hành truy cứu trách nhiệm.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, tiếng nổ lớn đã vang lên tại Lviv ngay sau khi còi báo động không kích được kích hoạt trong đêm 8/1. Các báo cáo ban đầu xác nhận một cơ sở hạ tầng trọng yếu của tỉnh đã bị hư hại nghiêm trọng.

Không quân Ukraine sau đó cho biết tên lửa đạn đạo được Nga sử dụng để tấn công khu vực Lviv đã bay với tốc độ khoảng 13.000 km/h.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận việc sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik trong cuộc tấn công mới nhất, nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine. Vụ tập kích được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod.