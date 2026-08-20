Ukraine công bố chi phí UAV đánh Nga, tiết lộ đòn tấn công tốn kém nhất

Dữ liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố.

Ukraine đã tính toán chi phí trung bình cho các nhiệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga, trong đó tốn kém nhất là gây thương vong về người cho đối thủ.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine trong tháng 6, việc tấn công trúng một quân nhân Nga tiêu tốn của Kiev 3.032 USD, phá hủy một thiết bị của Nga tốn 2.674 USD, trong khi đánh trúng một cơ sở hạ tầng của Nga tốn 1.487 USD - chưa bằng một nửa chi phí tấn công một binh sĩ.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực tối ưu chi phí tấn công bằng máy bay không người lái qua các năm. Vào năm 2024, các binh sĩ Ukraine tiết lộ họ chi khoảng 20.000 USD cho máy bay không người lái để tấn công 1 binh sĩ Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết dữ liệu của họ được thu thập từ hệ thống Kiểm soát Nhiệm vụ (Mission Control), một chương trình chỉ huy và kiểm soát kỹ thuật số ra mắt hồi tháng 1 nhằm phân tích các nhiệm vụ do lực lượng máy bay không người lái thực hiện.

Được biết, hệ thống này thu thập hơn 230.000 báo cáo mỗi tuần, với hơn 50.000 nhiệm vụ đã được ghi nhận cho đến nay.

"Hệ thống Kiểm soát Nhiệm vụ không chỉ giúp lên kế hoạch và ghi lại các nhiệm vụ mà còn cho phép đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng. Ví dụ, trong tháng 6, mỗi USD mà Lực lượng Quốc phòng chi cho các cuộc tấn công đã gây ra khiến phía Nga tổn thất gần 5 USD", Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Kiểm soát Nhiệm vụ là một mô-đun trong DELTA, hệ thống quản lý chiến trường kỹ thuật số của Kiev, chuyên thu thập dữ liệu từ các máy bay không người lái của Ukraine, các báo cáo tiền tuyến và thông tin tình báo vệ tinh. DELTA thường chỉ chấp nhận các ghi nhận về một đợt tấn công thành công nếu có bằng chứng video hậu thuẫn.

Đây là một trong nỗ lực của Ukraine nhằm số hóa quy trình chỉ huy vốn bị phân tán, dựa trên giấy tờ và cung cấp cho các chỉ huy một cái nhìn tổng quan về tác chiến được đồng bộ hóa.

Hệ thống này cho phép các đội máy bay không người lái ghi lại chi phí của các loại vũ khí được sử dụng trong mỗi cuộc tấn công, cũng như chi phí của các thiết bị Nga mà họ làm hư hại hoặc phá hủy.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống này xử lý hơn 75.000 luồng dữ liệu mỗi ngày.

Tháng trước, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã sử dụng hệ thống DELTA để ghi nhận 6.600 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mỗi ngày trong tháng 6, tương đương khoảng 200.000 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong tháng đó.