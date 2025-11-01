Ukraine chuẩn bị tập kích lớn bên trong Nga, Nga "xử lý" tên lửa Flamingo

"Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị một loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu ưu tiên bên trong Nga" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sau cuộc gặp với lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo Ukraine.

Trong tuyên bố ngắn gọn này, Tổng thống Zelensky cho hay ông và các lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SZRU) đã xác định "những mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công tầm xa (sớm được thực hiện) của chúng tôi trong thời gian tới".

Kiev được cho là đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần của Nga bên kia biên giới Ukraine.

Quân đội Nga tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Ảnh: TASS

Trước đó, hôm 31-10, tình báo Ukraine cho biết họ đã phá hủy một hệ thống phóng cho 3 tên lửa đạn đạo Oreshnik đang sẵn sàng bắn từ Kapustin Yar, vùng Astrakhan - Nga.

Theo Giám đốc SBU Vasyl Malyuk, chiến dịch này diễn ra "trên lãnh thổ của Nga tại Kapustin Yar", do lực lượng phối hợp của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), SBU và SZRU thực hiện.

Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể triển khai tên lửa đạn đạo Oreshnik tới Belarus, đặt một số khu vực châu Âu vào tầm bắn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công lớn và 5 cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong tuần qua. Mục tiêu bao gồm các xưởng lắp ráp tên lửa hành trình Flamingo.

"Từ ngày 25 đến 31-10, để đáp trả, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn và 5 cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa trên bộ, trên không và trên biển, đồng thời tấn công các UAV, cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine và cơ sở năng lượng của họ" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo TASS, các cuộc không kích cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, tàu hỏa được sử dụng để vận chuyển vũ khí và thiết bị của quân đội Ukraine, sân bay quân sự, kho vũ khí, xưởng lắp ráp tên lửa hành trình Flamingo, UAV tấn công tầm xa, kho chứa tàu không người lái và các khu vực triển khai tạm thời của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, phòng không Nga còn bắn hạ 1.701 UAV, 2 tên lửa tầm xa Neptune, 10 quả rốc-két của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và vô hiệu hóa 17 quả bom thông minh của Ukraine trong tuần qua.