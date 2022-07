Ukraine chĩa mũi dùi vào các ngân hàng quốc tế lớn

Trao đổi với kênh CNBC ngày 26-7, cố vấn Ustenko cho biết chính phủ Ukraine tin rằng một số ngân hàng (như JPMorgan, HSBC, Citigroup) đang hỗ trợ các nỗ lực kéo dài xung đột ở Ukraine của Điện Kremlin thông qua việc tài trợ cho các công ty buôn bán dầu với Nga.

Các ngân hàng JPMorgan, HSBC và Citigroup chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC về những cáo buộc đó.

Khi được hỏi liệu ông Ustenko có muốn những ngân hàng này "bị truy tố vì tội ác chiến tranh" hay không, ông đáp rằng có. Theo cố vấn Oleg Ustenko, Tổng thống Zelensky cho rằng các ngân hàng vừa trên phải chịu trách nhiệm về việc kéo dài xung đột ở Ukraine.

Tác động với nền kinh tế Ukraine được cho là nghiêm trọng. Ảnh: AP

Bình luận của ông Ustenko được đưa ra để đáp lại thông tin của tờ Financial Times vào tuần trước, trong đó nói rằng chính phủ Ukraine đã viết thư cho giám đốc một số ngân hàng Mỹ và châu Âu (chẳng hạn ông Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan và Giám đốc điều hành HSBC Noel Quinn), thúc giục họ cắt đứt quan hệ với các nhóm đang giao dịch dầu của Nga.



Không chỉ vậy, ông Ustenko còn yêu cầu các ngân hàng này bán cổ phần trong Gazprom và Rosneft, hai trong số các công ty dầu khí được nhà nước Nga hậu thuẫn.

Các bức thư cáo buộc ngân hàng Citigroup và Credit Agricole "kéo dài xung đột" bằng cách cung cấp tài chính cho các công ty vận chuyển dầu của Nga. Nội dung thư cũng cảnh báo các ngân hàng sẽ không được phép tham gia quá trình tái thiết Ukraine khi cuộc xung đột kết thúc.

Tổng thống Zelensky cho rằng các ngân hàng Mỹ và châu Âu phải chịu trách nhiệm về việc kéo dài giao tranh ở Ukraine. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Financial Times và CNBC, ông Ustenko nói rằng Bộ Tư pháp Ukraine có ý định khởi kiện các ngân hàng tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở The Hague - Hà Lan, khi cuộc xung đột kết thúc và các cơ quan an ninh của Ukraine đang thu thập thông tin về các tổ chức tài chính hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch của Nga.



Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine được cho là sẽ giảm ít nhất 35% trong năm nay do xung đột. Ông Ustenko giải thích rằng do gần 50% doanh nghiệp không hoạt động hoặc không thể hoạt động hết công suất.