Ukraine biến Avdiivka thành "nghĩa địa" xe bọc thép: Nga bị đánh bật trở ra ngay lần đầu thâm nhập

Nga khó có thể giành được Avdiivka trong những tuần tới, vì tuyến đường tiếp tế chính vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các cuộc phản công của Ukraine đang cản trở bước tiến của quân đội Nga, The New Voice of Ukraine dẫn phân tích tình báo quân sự của Bộ Quốc phòng Anh đăng trên tài khoản X (trước đây là Twitter) ngày 27/1.

Bất chấp các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga, vốn đã kiểm soát được các ngôi làng như Krokhmalne ở KharkivOblast và Vesele gần Bakhmut, những thành tựu như vậy là không đáng kể về mặt chiến lược, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, điều này thể hiện Nga chỉ đạt thành quả nhỏ trong khi Ukraine tập trung vào phòng thủ tích cực.

Tình báo Anh cho biết, bất chấp khó khăn, Avdiivka vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga.

"Nga đang tiến hành một cuộc tấn công ba mũi nhọn để bao vây thành phố từ phía nam và phía bắc, đồng thời thực hiện các vụ giao tranh ở vùng ngoại ô khu vực phía đông thành phố Avdiivka", tình báo Anh bình luận.

"Lực lượng Nga đã chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và xe bọc thép, thường do đạn của máy bay không người lái của Ukraine gây ra".

Avdiivka là "nghĩa địa" cho xe quân sự của Nga

"Nghĩa địa" của thiết bị quân sự Nga

Trong cuộc phỏng vấn với Radio NV ngày 27/1, người phát ngôn của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 (Ukraine) Dmytro Lazutkin tiết lộ, ở mặt trận phía bắc Avdiivka hình thành "cả một nghĩa địa chất đầy thiết bị quân sự của Nga".

"[Đối phương] hiện đang phải chịu tổn thất đáng kể, điều này sớm hay muộn sẽ trở nên rõ ràng", ông Lazutkin nói. "Vì vậy, đây là một nhiệm vụ to lớn và quan trọng [đối với Ukraine] ở gần Avdiivka".

Các video mới từ các chiến trường xung quanh Avdiivka cho thấy hàng chục phương tiện Nga bị đốt cháy và phá hủy dọc tuyến đường vào Stepove, phía bắc Avdiivka.

Trong một bài đăng trên Telegram, nhóm Khorne thuộc quân đội Ukraine mô tả hiện trường là "công trình được làm từ thiết bị bị đốt cháy" và tiết lộ "có rất nhiều nơi tương tự".

Ít nhất một nguồn tin Nga đã xác nhận tuyên bố này, blogger thân Nga Anatoli Radov cho biết có hàng chục địa điểm như vậy ở chiến trường xung quanh Avdiivka.

Ông khẳng định, chiến thuật của Ukraine là vừa tiêu diệt tối đa trang thiết bị và nhân sự của Nga vừa duy trạng thái phòng thủ và rút lui về các vị trí phía sau.

Nhà phân tích Naalsio của OSINT, chuyên theo dõi tổn thất của cả Nga và Ukraine trên mặt trận Avdiivka, khẳng định Moscow đã mất 574 xe trong khi Kiev chỉ mất 44 chiếc.

Thiệt hại của Nga được cho là bao gồm 182 xe tăng, 317 xe chiến đấu bọc thép và 15 xe tải.

Lực lượng Nga từng bị đẩy lùi ở Avdiivka

Theo The Moscow Times, trả lời phỏng vấn AFP ngày 24/1, Thị trưởng Avdiivka Vitalii Barabash cho biết, quân đội Nga từng bị đẩy lùi khỏi Avdiivka trong lần đầu tiên tiến vào thành phố này.

"Các nhóm trinh sát của Nga từng tiến vào khu vực phía nam thành phố Avdiivka nhưng đã bị đánh bật", Thị trưởng Avdiivka Vitalii Barabash nói.

Tuy nhiên, ông từ chối cho biết thời điểm lực lượng Nga tiến vào Avdiivka hoặc đối phương đã kiểm soát thành phố này bao lâu.

Ông cho biết thêm: "Tình hình ở Avdiivka hiện nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. Tình hình khó khăn nhưng đã được kiểm soát".