Moscow lộ "gót Asin": Vũ khí rẻ Ukraine vượt mặt phòng không, đốt cháy mục tiêu xương sống trên đất Nga

Đêm 24/1, nhà máy lọc dầu của Rosneft tại thành phố Tuapse (miền nam nước Nga) đã bốc cháy với ngọn lửa bốc cao giữa bầu trời đêm. Các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ngay trước khi đám cháy bắt đầu.

Theo tạp chí Mỹ Forbes, đây chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công phối hợp từ phía Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga.

Trước đó ngày 19/1, 4 bể chứa dầu tại cơ sở lưu trữ lớn của Rosneft ở thị trấn Klintsy, vùng Bryansk phía tây nước Nga bốc cháy. Klintsty chỉ cách biên giới với Ukraine vài km.



Thống đốc vùng Alexander Bogomaz viết trên Telegram rằng: "Một máy bay không người lái đã bị Bộ Quốc phòng Nga hạ gục bằng phương tiện vô tuyến điện tử....".

Đến ngày 21/1, hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà ga thuộc tổ hợp sản xuất khí đốt tự nhiên của công ty tư nhân Novatek tại cảng Ust-Luga, vùng Leningrad, gần St. Petersburg. Các nhà điều hành cho biết vụ việc do "tác động bên ngoài" gây ra.

Theo tiết lộ, trước vụ nổ ở Ust-Luga, phía Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái mang theo chất nổ.

Lính cứu hỏa Nga đang cố gắng kiểm soát đám cháy tại một cơ sở khí đốt ở Ust-Luga. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

Mục tiêu chiến lược của Ukraine

Business Insider nhận định, Ukraine dường như đang nhắm mục tiêu vào ngành dầu khí khổng lồ của Nga bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ, giá rẻ khi nước này tìm cách phá vỡ các đường cung cấp của Nga.

Việc cố gắng tấn công vào các cơ sở này cũng nhằm làm gián đoạn hoạt động quân sự của Nga.

"Các cuộc tấn công vào các kho chứa dầu và cơ sở lưu trữ dầu làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần và làm chậm hoạt động chiến đấu [của Nga]", Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DiXi Group của Ukraine, nói với The New York Times.

"Việc gián đoạn các nguồn cung cấp này, giống như máu cho cơ thể con người, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống lại Nga trên chiến trường".

Các cuộc tấn công cũng nhằm mục đích gây thiệt hại cho một ngành công nghiệp xương sống sinh lợi vốn không bị cản trở nặng nề bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Chuyên gia Lapenko nói rằng, Moscow đã kiếm được hơn 400 tỷ USD nhờ xuất khẩu dầu kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022.

Bộ Tài chính Nga cho biết, trong năm 2023, doanh thu ngân sách từ dầu khí của Nga đạt 8,8 nghìn tỷ Ruble (99,4 tỷ USD).

Nhưng cuộc tấn công vào kho cảng Ust-Luga trên biển Baltic, cũng như thời tiết xấu trong khu vực, đã giúp làm gián đoạn các chuyến hàng dầu thô bằng đường biển của Nga, giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng, Bloomberg đưa tin.

Trong khi đó Reuters đưa tin, nếu các cuộc tấn công được xác nhận là do Ukraine thực hiện, điều đó sẽ cho thấy Kiev có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga bằng những phương tiện được cho là máy bay không người lái sản xuất trong nước.

Tại sao Ukraine qua mặt được phòng không của Nga?



Các hệ thống phòng không của Nga được cho hoạt động kém hiệu quả hơn trước các máy bay không người lái cỡ nhỏ khi gặp khó khăn trong việc phát hiện chúng.

Samuel Bendett, nhà phân tích và chuyên gia về các hệ thống quân sự không người lái và robot tại Đại học New York, cho biết: "Nga tự hào về việc có hệ thống phòng thủ nhiều lớp trước xung đột, tác chiến điện tử cảm biến, các loại pin tên lửa khác nhau, pin động lực, radar, có thể xác định và ngăn chặn mối đe dọa".

Nhưng ông nói thêm rằng, "hầu hết các hệ thống phòng thủ này được xây dựng để xác định và tiêu diệt các mục tiêu lớn hơn như tên lửa, máy bay trực thăng, máy bay.

Nhiều hệ thống phòng thủ không thực sự hướng tới việc xác định các dòng máy bay không người lái cỡ nhỏ hơn".