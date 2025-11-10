Ukraine bị "vạ lây" vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Theo Axios hôm 9-11, bế tắc chính trị đang ảnh hưởng đến việc xuất khẩu vũ khí của Mỹ cho các đồng minh NATO, thường được chuyển đến Ukraine.

Cụ thể, Axios cho biết việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm chậm trễ việc xuất khẩu số vũ khí trị giá hơn 5 tỉ USD cho các thành viên NATO châu Âu và các đợt chuyển giao sau đó cho Ukraine.

Hơn 5 tỉ USD vũ khí này bao gồm tên lửa không đối không AMRAAM, HIMARS và các loại vũ khí khác cho các thành viên NATO châu Âu.

Việc Mỹ đóng cửa chính phủ làm đình trệ quá trình chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Nguồn tin không nêu rõ điểm đến cuối cùng của số vũ khí trên nhưng Axios cho hay vũ khí xuất khẩu của Mỹ sang các nước NATO thường được chuyển đến Ukraine.

Sự chậm trễ xuất phát từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt, vì cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao - nơi thường xuyên báo cáo với các nghị sĩ - về xuất khẩu vũ khí hiện chỉ còn 1/4 số nhân viên thường trực, theo nguồn tin.

Cuộc tranh cãi về ngân sách giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại quốc hội khiến thời gian đóng cửa chính phủ hiện nay đã kéo dài hơn 40 ngày, lâu nhất trong lịch sử Mỹ.

"Điều này thực sự gây tổn hại cho các đồng minh, đối tác của chúng tôi và ngành công nghiệp Mỹ trong việc cung cấp nhiều năng lực quan trọng ra nước ngoài" - Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hồi tháng trước, báo Telegraph cho biết việc chính phủ đóng cửa cũng khiến các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev về các chuyến hàng vũ khí trong tương lai bị đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thúc đẩy các thành viên NATO châu Âu gánh vác gánh nặng hỗ trợ Ukraine bằng cách mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

"Chúng tôi gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí cho những vũ khí đó" - Tổng thống Donald Trump phát biểu hồi đầu năm nay sau khi các thành viên NATO châu Âu cam kết đạt mục tiêu chi tiêu quân sự 5% GDP.

Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik

Trong một diễn biến khác, Kiev đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Kirill Dmitriev, trợ lý kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng một số quan chức cấp cao khác tham gia đàm phán.

Các biện pháp trừng phạt được công bố hôm 9-11 cũng nhắm vào 5 nhà xuất bản của Nga.

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, là một trong những nhà đàm phán hàng đầu trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine. Ông nhiều lần đến Mỹ để thảo luận về các sáng kiến hòa bình.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ông Dmitriev "tuyên truyền và thu hút đầu tư của Nga vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của nước ngoài".

Ông cũng liên hệ động thái này với việc Moscow áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Ukraine, bao gồm cả Thủ tướng Yulia Sviridenko.