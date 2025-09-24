Ukraine bị kéo căng quá mức: Nga đang xé toạc phòng tuyến của Kiev

Theo RT, khi tháng 8 bước sang tháng 9, nhịp độ của cuộc xung đột đã thay đổi. Các mặt trận chính quanh Pokrovsk và Konstantinovka bỗng im ắng lạ thường, trong khi những mặt trận mới lại bùng lên ở vùng ngoại ô – Kupiansk, Liman và các đồng bằng Zaporozhye, Dnepropetrovsk.

Kupiansk: Cuộc tấn công bất ngờ

Trong nhiều tháng, khu vực Kupiansk tưởng như rơi vào ngõ cụt. Năm ngoái, quân Nga vượt sông Oskol, mở đường tấn công thành phố từ phía tây bắc. Đến tháng 7/2025, Moscow chiếm được Kondrashovka và Moskovka – những vị trí then chốt của khu vực.

Trong một thời gian, Ukraine xem phòng tuyến Kupiansk giống như cách họ từng dùng rừng Serebrianskiye ở phía nam: một nơi dự trữ lực lượng để rút quân tiếp viện. Nhưng giờ, nguồn lực của Kiev tại đây đang dần cạn kiệt.

Giữa tháng 8, giao tranh lan đến Kupiansk. Đến ngày 10/9, quân Nga đã chiếm quảng trường trung tâm, tòa nhà hành chính, một số chung cư cao tầng và cả nhà máy đường ở rìa đông thành phố.

Bản đồ mặt trận Kupiansk. Ảnh: RT

Tuyến tiếp tế cuối cùng cho quân Ukraine – qua làng Blagodatovka – bị cắt khi tiền tuyến áp sát. Con đường đất chạy về phía nam qua Osinovo dọc theo đường sắt cũng gần như không thể dùng vì liên tục bị UAV tập kích.

Tình hình ra sao? Một tháng trước ở Pokrovsk, mô hình mới trong chiến đấu thành phố xuất hiện: cả hai bên đều không giữ được thế trận chắc, phần lớn giao tranh diễn ra từ xa bằng UAV FPV. Kupiansk cũng đang đi theo kịch bản đó.

Một số báo cáo cho biết quân Nga còn dùng hệ thống đường ống để luồn sâu vào sau phòng tuyến Ukraine. Ngày 19-20/9, giao tranh ác liệt bùng lên tại Yubileyny – khu chung cư cao tầng cuối cùng chưa bị Nga kiểm soát.

Liman và rừng Serebryansky: Từ số lượng đến chất lượng

Đòn tấn công về phía Liman tiếp tục mạnh mẽ. Diễn biến lớn nhất tháng 9 là quân Nga chiếm rừng Serebryansky – nơi giao tranh kéo dài hơn hai năm kể từ thu 2023. Thắng lợi này giúp quân Nga mở đường kiểm soát Yampol, khống chế hỏa lực trên các tuyến đường nối Liman với Seversk bên bờ nam sông Seversky Donets.

Bản đồ mặt trận Liman. Ảnh: RT

Phía tây, giao tranh trải dài từ Shandrigolovo đến Novoselovka. Trong một tháng, quân Nga tiến được khoảng 7 km trên mặt trận 10–11 km, chiếm các vị trí then chốt và cắt đường tiếp vận từ Liman lên Izyum.

Hiện tại, quân Ukraine ở Liman chỉ còn một đường tiếp tế qua cây cầu hư hại bắc qua sông Seversky Donets để sang Slaviansk. Vào tháng 5/2022, một nút thắt tương tự từng châm ngòi cho trận đánh dữ dội giành thành phố, kéo dài chưa đầy một tuần trước khi Ukraine rút lui – dù sau đó họ tái chiếm vào tháng 10 cùng năm.

Lần này, kịch bản đánh nhanh thắng nhanh khó xảy ra. Nhưng vòng vây siết chặt khiến tình thế bên trong Liman ngày càng bấp bênh.

Pokrovsk và mặt trận phía Bắc: Bình yên trước cơn bão

Sau khi Nga đột phá phía bắc Pokrovsk hồi tháng 8, Ukraine tung toàn bộ lực lượng phản công để giữ vững phòng tuyến. Hầu hết các nguồn tin Ukraine đều nói lực lượng dự bị đã được huy động tối đa cho chiến dịch này.

Trong khi đó, Nga tập trung củng cố và mở rộng vị trí mới. Chiến lược này mang lại kết quả nhất định: chiếm Vladimirovka ở phía đông và Rubezhnoye ở phía tây. Tuy nhiên, để tránh bị bao vây, quân đội Nga phải rút khỏi tuyến cao tốc Dobropolye–Kramatorsk, vốn chỉ kiểm soát trong thời gian ngắn.

Bản đồ mặt trận Pokrovsk. Ảnh: RT

Ở đây, bản đồ thay đổi gần như từng ngày. Ngay cả khi có thêm quân dự bị, Ukraine cũng chưa tạo được phòng tuyến liên tục. Về phần mình, Nga gặp khó khăn trong việc dồn quân ở vùng đất thấp trống trải.

Hiện nay, giao tranh lại bùng phát quanh Pokrovsk và Mirnograd. Nếu mục tiêu của Moscow là tiến xa hơn về phía bắc và đe dọa Kramatorsk từ bên sườn, trước hết họ phải xử lý được cụm quân Ukraine khá lớn quanh Pokrovsk – Mirnograd để giải phóng lực lượng cho giai đoạn tiếp theo.

Giống như mùa hè, mặt trận này nhiều khả năng sẽ chứng kiến những biến động lớn trong thời gian tới.

Vùng Dnepropetrovsk: Đi về phía Tây

Tháng này, ưu thế lớn nhất của Nga nằm trên trục Zaporozhye – Pokrovskoye. Tại đây, họ đã tiến sâu tới 15 km trên mặt trận rộng khoảng 40 km.

Bản đồ mặt trận Dnepropetrovsk. Ảnh: RT

Với Ukraine, khó khăn chính là cấu trúc: phòng tuyến được xây để đối phó từ hướng nam, trong khi đòn đánh lại đến từ phía đông. Cộng với sự suy yếu chung, lực lượng Kiev quá mỏng để giữ địa hình trống trải.

Tiến triển duy nhất của Ukraine ở khu vực này là một loạt phản công gần Zeleny Gay, song chúng giống như phần mở rộng của chiến sự phòng thủ quanh Pokrovsk và Dobropolye hơn là hoạt động độc lập.

Vậy tình hình hiện tại? Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm Berezovoe – thành trì lớn nhất của Ukraine tại Dnepropetrovsk cho đến nay. Nếu tiếp tục tiến công, Nga có thể áp sát tuyến Pokrovskoye–Gulaipole, ở ranh giới Zaporozhye và Dnepropetrovsk, và thậm chí bao vây thành phố Gulaipole.

(Theo RT)